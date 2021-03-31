A101 Ramazan kolisi fiyatı ne kadar? A101 Ramazan paketi içinde neler var? Sorularının yanıtları tüm illerden yüzbinlerce vatandaş tarafından merak edilerek arama motorları üzerinden sorgulanır oldu. Uygun fiyatlarla temel gıda ürünlerini bir araya getiren ürünleri ihtiyaç sahiplerine ya da sevdiklerinize de alabilirsiniz. Peki 2021 yılı A101 Ramazan kolisi içeriği ve fiyatı açıklandı mı?
A101 RAMAZAN KOLİSİ NE KADAR, SATIŞA SUNULDU MU?
2021 yılı Ramazan kolisi henüz satışa sunulmadı, geçtiğimiz yıl ise Ramazan paketinin fiyatı 119,5 TL'ydi.
Ramazan Kolisi içerisinde bulunan ürünler:
Nohut Koçbaşı 1000 G Yöremce (1 Adet)
Ayçiçek Yağı 1 L Vera (1 Adet)
Pirinç Osmancık 2500 G Ovadan (1 Adet)
Mercimek Kırmızı Top Tane 1000 G Yöremce (1 Adet)
Bulgur Pilavlık 1000 G Yöremce (1 Adet)
Çay Filiz 500 G Karadem (1 Adet)
Şeker Küp 1000 G Petek (1 Adet)
Salça Domates 28-30 Brix 830 G Doğuş (1 Adet)
Makarna İnce Uzun 500 G Bendo (2 Adet)
Çorba Mercimek 72 G Ustasından (1 Adet)
Zeytin Yeşil Çizik S-Xs 400 G Zeo (1 Adet)