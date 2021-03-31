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    • Ekonomi
    • 31.03.2021 16:49
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    • 31.03.2021 17:12
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    Mübarek 11 ayın sultanı Ramazan yaklaşırken Müslüman alemi ? ? Sorularının yanıtlarını merak ederek araştırır oldu. En çok ziyaret edilen marketler zinciri şubelerinde Ramazan ayına özel temel gıda ürünlerinden oluşan bir koli hazırlıyor ve uygun fiyatla satışa sunuyor. Peki 2021 yılında A101 Ramazan kolisi fiyatı nedir, içeriğinde hangi ürünler bulunuyor?

    takvim.com.tr
    A101 Ramazan kolisi fiyatı ne kadar? A101 Ramazan paketi içinde neler var?

    A101 Ramazan kolisi fiyatı ne kadar? A101 Ramazan paketi içinde neler var? Sorularının yanıtları tüm illerden yüzbinlerce vatandaş tarafından merak edilerek arama motorları üzerinden sorgulanır oldu. Uygun fiyatlarla temel gıda ürünlerini bir araya getiren ürünleri ihtiyaç sahiplerine ya da sevdiklerinize de alabilirsiniz. Peki 2021 yılı A101 Ramazan kolisi içeriği ve fiyatı açıklandı mı?

    A101 RAMAZAN KOLİSİ NE KADAR, SATIŞA SUNULDU MU?

    2021 yılı Ramazan kolisi henüz satışa sunulmadı, geçtiğimiz yıl ise Ramazan paketinin fiyatı 119,5 TL'ydi.

    Ramazan Kolisi içerisinde bulunan ürünler:

    Nohut Koçbaşı 1000 G Yöremce (1 Adet)

    Ayçiçek Yağı 1 L Vera (1 Adet)

    Pirinç Osmancık 2500 G Ovadan (1 Adet)

    Mercimek Kırmızı Top Tane 1000 G Yöremce (1 Adet)

    Bulgur Pilavlık 1000 G Yöremce (1 Adet)

    Çay Filiz 500 G Karadem (1 Adet)

    Şeker Küp 1000 G Petek (1 Adet)

    Salça Domates 28-30 Brix 830 G Doğuş (1 Adet)

    Makarna İnce Uzun 500 G Bendo (2 Adet)

    Çorba Mercimek 72 G Ustasından (1 Adet)

    Zeytin Yeşil Çizik S-Xs 400 G Zeo (1 Adet)

        Helva Sade 500 G Hun (1 Adet)

        Kakaolu Fındık Krm 500 G Çokokrem (1 Adet)

        Kahve Türk 100 G Keyfe (1 Adet)

        Tuz Tuzluklu 500 G Billur (1 Adet)

        Puding Kakaolu 150 G Dorbi (1 Adet)

        Baharat Pul Biber 250 G Diyar (1 Adet)

        Baharat Karabiber 150 G Diyar (1 Adet)

        Baharat Nane 150 G Diyar (1 Adet)
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        Haberler Ekonomi A101 Ramazan kolisi fiyatı ne kadar? A101 Ramazan paketi içinde neler var?