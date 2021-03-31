A101 Ramazan kolisi fiyatı ne kadar? A101 Ramazan paketi içinde neler var? Sorularının yanıtları tüm illerden yüzbinlerce vatandaş tarafından merak edilerek arama motorları üzerinden sorgulanır oldu. Uygun fiyatlarla temel gıda ürünlerini bir araya getiren ürünleri ihtiyaç sahiplerine ya da sevdiklerinize de alabilirsiniz. Peki 2021 yılı A101 Ramazan kolisi içeriği ve fiyatı açıklandı mı?