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    • Ekonomi
    • 31.03.2021 09:22
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    • 31.03.2021 09:22
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    Fındık fiyatları ne kadar? 31 Mart fındık fiyatı , il il güncel liste! "Nisan'da 4 dolardan alıcı bulacak"

    31 Mart fındık fiyatları kaç lira? Sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Hem alıcılar hem de üreticiler fındık fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor. Önümüzdeki nisan ayında fındık fiyatlarının 4 dolardan Avrupa piyasasında alıcı bulacağı öne sürülüyor. Peki, ? ? ? İşte , , Çarşamba, , , , , , , , , ve güncel fındık fiyatları...

    takvim.com.tr
    Fındık fiyatları ne kadar? 31 Mart il il güncel fiyat listesi!

    Güncel fındık fiyatları vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Oldukça faydalı bir yiyecek olan fındığın fiyatları da değişiklik gösteriyor. Alıcılar kadar üretici de her gün güncel fiyatların ne kadar olduğunu yakından takip ediyor. Binlerce kişi arama motorları üzerinden Fındık fiyatları Fiskobirlik, 31 Mart Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira? Sorgulamaları sıklıkla yapılır oldu.

    31 MART ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI

    TMO FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 22,50 TL

    AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 22,82 TL - 25,20 TL

    ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,75 TL

    DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 22,82 TL - 25,20 TL

    FATSA FINDIK FİYATLARI: 23,80 TL - 25,00 TL

    GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 23,05 TL - 25,55 TL

        KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 22,75 TL - 24,50 TL

        ORDU FINDIK FİYATLARI: 24,00 TL - 24,00 TL

        SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,50 TL

        SAMSUN FINDIK FİYATLARI: 25,15 TL - 26,00 TL

        TRABZON FINDIK FİYATLARI: 22,25 TL - 23,50 TL

        TERME FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,30 TL

        ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,30 TL

        ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 22,75 TL - 24,00TL

        "NİSAN'DA FINDIK FİYATLARI 4 DOLARDAN ALICI BULACAK"

        Türkiye Meyve Üreticileri Merkez Birliği Başkanı ve Samsun 19 Mayıs Tarımsal Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Alaattin Gülal, "Önümüzdeki nisan ayında fındık fiyatlarının 4 dolardan Avrupa piyasasında alıcı bulacağı açık ve net bir şekilde görülmektedir" dedi.
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        Haberler Ekonomi Fındık fiyatları ne kadar? 31 Mart Çarşamba fındık fiyatı Ordu, Giresun il il güncel liste! "Nisan'da 4 dolardan alıcı bulacak"