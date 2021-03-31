650 bin işçi için önümüzdeki haftalarda toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanacak (Ekonomi haberleri)

Kamuda çalışan yaklaşık 650 bin işçi için önümüzdeki haftalarda toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanacak. Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işçiler lehine daha iyi sonuç alabilmek için ortak çalışma kararı aldı. Türkİş Başkanı Ergün Atalay'ın kendisini arayarak "Ortak çalışalım" önerisinde bulunduğunu söyleyen Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Taleplerimizi ne kadar ortaklaştırabilirsek o kadar iyi olur" dedi. Arslan, geçen hafta Türk-İş heyetinin geldiğini, bu hafta da kendilerinden bir heyetin Türk-İş'e gideceğini anlattı.
'TL'NİN İTİBARINI SAĞLAYACAĞIZ'
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyonla mücadele kararlılığıyla TL'nin gücünü ve itibarını sağlayacaklarını vurguladı. Kavcıoğlu, "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.
FIRSATÇILARA YAKIN TAKİP
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, haksız fiyat artışı yapan firmaları yakın takibe aldıklarını ve aynı ürünlere farklı fiyat uygulayan firmaları Rekabet Kurumu ile Ticaret Bakanlığı'na şikayet ettiklerini söyledi.