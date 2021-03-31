650 bin işçi için önümüzdeki haftalarda toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanacak (Ekonomi haberleri)

Kamuda çalışan yaklaşık 650 bin işçi için önümüzdeki haftalarda toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanacak. Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işçiler lehine daha iyi sonuç alabilmek için ortak çalışma kararı aldı. Türkİş Başkanı Ergün Atalay'ın kendisini arayarak "Ortak çalışalım" önerisinde bulunduğunu söyleyen Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Taleplerimizi ne kadar ortaklaştırabilirsek o kadar iyi olur" dedi. Arslan, geçen hafta Türk-İş heyetinin geldiğini, bu hafta da kendilerinden bir heyetin Türk-İş'e gideceğini anlattı.