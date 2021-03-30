Genel Kurul'da seçilen yeni Yönetim Kurulu, ilk toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Simone Kaslowski'yi, Başkan Yardımcılıklarına İse Murat Özyeğin, Mehmet Tara Ve Bahadır Balkır'ı seçti.



TÜSİAD'ın Yönetim Kurulu asil üyeleri ve sorumlu oldukları yuvarlak masalar:

- Simone Kaslowski, Yönetim Kurulu Başkanı

- Murat Özyeğin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Parlamento Ve Kamu Kurumları İle İlişkiler Eş Başkanı Enerji Ve Çevre Yuvarlak Masası Başkanı

- Mehmet Tara, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sayman / Üyeler İle İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

- Bahadır Balkır, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Sanayi Politikaları Yuvarlak Masası Başkanı

- Barış Oran, Üye / Ekonomi Ve Finans Yuvarlak Masası Başkanı

- Batu Aksoy, Üye / Kalkınma Politikaları Yuvarlak Masası Başkanı

- Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Üye / Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası Başkanı

- İrem Oral Kayacık, Üye / Girişimcilik Ve Gençlik Yuvarlak Masası Başkanı

- Nüket Küçükel Ezberci, Üye / Sosyal Politikalar Yuvarlak Masası Başkanı

- Önder Sezgi, Üye / Parlamento Ve Kamu Kurumları İle İlişkiler Eş Başkanı

- Serkan Sevim, Üye / Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı

- B.Can Yücaoğlu, Üye / Küresel İlişkiler Ve AB Yuvarlak Masası Başkanı

- Ebru Dicle, Üye / Genel Sekreter

TÜSİAD Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

- Oya Narin

- İzel Levi Coşkun

- Emre Eczacıbaşı

- Cem Tüfekçi

- Elvan Ünlütürk

- Serpil Veral

- Meltem Akol

- Azmi Gümüşlüoğlu

- Öget Kantarcı

- Özgür Tanrıkulu

- Perihan İnci

- Cevdet Alemdar

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı (2021-2022)

- Tuncay Özilhan (Başkan)

- Ömer M. Koç (Başkan Yardımcısı)

- Arzuhan Doğan Yalçındağ (Başkan Yardımcısı)

- N. Ümit Boyner (Başkan Yardımcısı)

- Ömer Aras (Başkan Yardımcısı)

- Agah Uğur (Sekreter)

- Tayfun Bayazıt (Sekreter)



TÜSİAD BAŞKANI SİMONE KASLOWSKİ'NİN ÖZGEÇMİŞİ:

İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Simone Kaslowski ABD'de Clark Worcester Üniversitesi'nden 1984 yılında mezun olduktan sonra, 1985 yılında aile şirketi olan Organik Kimya İstanbul'da satış bölümünde göreve başladı.



Organik Kimya üretim ürünlerinin ihracat pazarını geliştirme yönünde çalışmalar yapan Kaslowski 1993 yılında Organik Kimya'nın satış bölümü yöneticisi oldu. Yatırım projelerinde aktif olarak görev aldı. 1995 yılında Organik Kimya CEO'su olan ve Yönetim Kurulu Üyeliği'ni üstlenen Kaslowski firmanın büyümesine liderlik etti.



Halihazırda 80'den fazla ülkede faaliyet gösteren Organik Kimya, İstanbul'da Kemerburgaz ve Tuzla'da, yurtdışında ise Hollanda'nın Roterdam ve İsviçre'nin Lugano kentlerindeki üretim tesislerinde yılda 250 bin ton kapasiteyle üretim yapıyor ve distribütörlük faaliyetleri yürütüyor.

Simone Kaslowski kimya sektörünün gelişimi için önemli sivil toplum projeleri geliştirilmesine öncülük yaptı ve Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği bünyesinde "Kimya İhtisas Bölgesi" Chemport projesinin hayata geçirilmesine yönelik girişimlere katkıda bulundu.

TÜSİAD bünyesindeki çalışmalarına ilk olarak Kimya Görev Gücü Başkanlığı görevini üstlenerek başladı. 2013 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Kaslowski, bu süre içinde önce AB İşleri Komisyonu Başkanlığı, ardından da Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanlığı görevlerini yürüttü.



Kaslowski TÜSİAD Yönetim Kurulu'ndaki sorumlulukları kapsamında başta AB ve ABD olmak üzere Türkiye'nin küresel ilişkilerinin geliştirilmesi yolunda çalışmalar gerçekleştirmiştir. 2017 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Kaslowski, 20 Şubat 2019 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi. Kaslowski evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce, İtalyanca ve Fransızca biliyor.

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