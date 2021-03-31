Sigara fiyatlarında artış olup olmayacağı dün akşamdan itibaren merak ediliyor. Kullandığı markaya zam yapılıp yapılmadığını merak eden vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. Bu bağlamda da "Sigaraya zam gelecek mi?" sorusu sık sık araştırılıyor. Peki, LM, Winston, Monte Carlo, Viceroy, Pall Mall ne kadar oldu? İşte detaylar...

SİGARAYA ZAM VAR MI?

Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği konusunda firmalar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara ile ilgili kararlar açıklandığında takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

İşte Nisan 2021 güncel sigara fiyat listesi;