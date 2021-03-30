Bankalar taşıt kredileri ve benzer ürünlerden dolayı üzerine ipotekli araçları satış yaparak mevcut kredi borçlarını tahsil etme yoluna gitmektedir. Bu bankalardan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank elindeki ikinci el hacizli araçlarını da ihale yöntemi ile satıyor. Yoğun ilgi gören icralık araç satışlarından alabilmek için bankanın internet sitesini ziyaret etmek gerekiyor. Satılan herhangi bir vasıta için teklif sunulduğu anda, o araç için Banka tarafından belirlenen ihale süresi işlememeye başlar. İhale için belirlenen süre ve o araca teklif geldiği, internet sayfasında tüm müşteriler tarafından bakılabilecektir. İşte 40 bin TL, 50 bin TL, 70 bin TL'ye satılık 2. el otomobiller...
40 bin TL, 50 bin TL, 70 bin TL'ye satılık 2. el otomobiller
40 bin TL, 50 bin TL, 70 bin TL'ye satılık 2. el otomobiller