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    • Ekonomi
    • 31.03.2021 09:43
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    • Son Güncelleme:
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    • 31.03.2021 09:43
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    , ve ! 40 bin TL, 50 bin TL, 70 bin TL’ye ... Almayan bin pişman olur!

    Bankalardan 2. el araç satın alabileceğinizi biliyor muydunuz? Kredi çekerek borçlarını ödeyemeyen ve teminat olarak da taşıtlarını göstermiş olan kişilerin araçları borca karşılık banka tarafından satılmaktadır. Banka bu sayede borcunu tahsil etmiş olmaktadır. 2. el araç satın almak isteyenlerin tercih edeceği yöntemlerden bir tanesidir. , ve 2. el araç satışı yapmaktadır. Aracın muhammen bedeli / %5 = Teminat bedeli bulunmaktadır. 50 bin TL' lik bir araca talip olduğunuzda 2 bin 500 TL teminat bedeli yatırmanız gerekmektedir. Bu bedel yatırıldıktan sonra banka tarafından size bir dekont verilecektir. Ayrıca bir teminat sözleşmesi imzalamanız gerekir.

    takvim.com.tr
    45 bin TL, 50 bin TL, 60 bin TL’ye satılık 2. el otomobiller

    Bankalar taşıt kredileri ve benzer ürünlerden dolayı üzerine ipotekli araçları satış yaparak mevcut kredi borçlarını tahsil etme yoluna gitmektedir. Bu bankalardan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank elindeki ikinci el hacizli araçlarını da ihale yöntemi ile satıyor. Yoğun ilgi gören icralık araç satışlarından alabilmek için bankanın internet sitesini ziyaret etmek gerekiyor. Satılan herhangi bir vasıta için teklif sunulduğu anda, o araç için Banka tarafından belirlenen ihale süresi işlememeye başlar. İhale için belirlenen süre ve o araca teklif geldiği, internet sayfasında tüm müşteriler tarafından bakılabilecektir. İşte 40 bin TL, 50 bin TL, 70 bin TL'ye satılık 2. el otomobiller...

    40 bin TL, 50 bin TL, 70 bin TL'ye satılık 2. el otomobiller

    40 bin TL, 50 bin TL, 70 bin TL'ye satılık 2. el otomobiller

        40 bin TL, 50 bin TL, 70 bin TL'ye satılık 2. el otomobiller

        İpotekli Araç Almak Mantıklı Mı?

        Bankalar kredi verdiklerinde bu krediyi teminat karşılığında verirler. Ya kefil isterler ya da taşıt, arsa, konut gibi taşınır ya da taşınmaz mal varlıklarını ipotek ederek satılmaz şerhi konulur. Borçlu olan banka müşterisi bu borcunu ödemez ise, teminat gösterdikleri mal varlıklarına el konulur. İcra ile gerçekleştirilen bu işlem sonrası banka bu mal varlığını satmak sureti ile borcunu almış olur. Söz konusu taşıt için eksper tarafından bir bedel hesaplanır. Araçlar internet üzerinden tek tek özellikleri yazılarak satışa çıkarılır.

        Bu araçlara ihaleye katılmak isteyen herkes fiyat sunabilmektedir. Eksper tarafından belirlenen bedeller genel olarak piyasa değerinin altında olmaktadır. Bu sebeple bankalardan araç almak mantıklı ve güvenilirdir. Ödeme şahıslara yapıldığında yaşanacak olan sıkıntıların hiç biri yaşanmaz ve banka tarafından müşteriye dekont verilir.

        Aracı Nasıl Alabilirim?

        Bankaların 2. el araçlarından almak isterseniz öncelikle internet siteleri üzerinden satışa çıkarılmış olan araçları incelemeniz ve bir karara varmanız gerekir. Şubedeki görevlilere 2. el araç almak istediğinizi söyleyiniz. Araç satışları ihale usulü ile yapılmaktadır. Banka sizden bir teminat bedeli yatırmanızı talep eder. Ziraat Bankasında bu teminat bedeli oranı %6' dır. Aracın muhammen bedelinin %6' sı hesaplanarak bulunur. Fakat Vakıfbank' ta bu oran %5' tir. Yani ihaleye katılırken;

        Aracın muhammen bedeli / %5 = Teminat bedeli bulunmaktadır. 50 bin TL' lik bir araca talip olduğunuzda 2 bin 500 TL teminat bedeli yatırmanız gerekmektedir. Bu bedel yatırıldıktan sonra banka tarafından size bir dekont verilecektir. Ayrıca bir teminat sözleşmesi imzalamanız gerekir. Bu sözleşmenin tüm sayfalarını tek tek imzalamalısınız. Bu aşamadan sonra artık ihaleye katılmaya hak kazanmış oluyorsunuz. Banka tarafından size bir şifre veriliyor. Çünkü ihale dijital ortamda gerçekleşiyor. Kullanıcı adınız ve şifreniz ile sisteme giriş yapmak sureti ile buradan tekliflerinizi sisteme kaydediyorsunuz. Aracın talibi olan herkes buradan en az 500 TL artırım yapmak sureti ile fiyat verecektir. İhale süresi 3 gündür.
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        Haberler Ekonomi Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank! 40 bin TL, 50 bin TL, 70 bin TL’ye satılık 2. el otomobiller... Almayan bin pişman olur!