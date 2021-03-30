İpotekli Araç Almak Mantıklı Mı?

Bankalar kredi verdiklerinde bu krediyi teminat karşılığında verirler. Ya kefil isterler ya da taşıt, arsa, konut gibi taşınır ya da taşınmaz mal varlıklarını ipotek ederek satılmaz şerhi konulur. Borçlu olan banka müşterisi bu borcunu ödemez ise, teminat gösterdikleri mal varlıklarına el konulur. İcra ile gerçekleştirilen bu işlem sonrası banka bu mal varlığını satmak sureti ile borcunu almış olur. Söz konusu taşıt için eksper tarafından bir bedel hesaplanır. Araçlar internet üzerinden tek tek özellikleri yazılarak satışa çıkarılır.

Bu araçlara ihaleye katılmak isteyen herkes fiyat sunabilmektedir. Eksper tarafından belirlenen bedeller genel olarak piyasa değerinin altında olmaktadır. Bu sebeple bankalardan araç almak mantıklı ve güvenilirdir. Ödeme şahıslara yapıldığında yaşanacak olan sıkıntıların hiç biri yaşanmaz ve banka tarafından müşteriye dekont verilir.