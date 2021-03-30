5 bankadan son dakika ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faizi oranlarına güncelleme! 31 Mart bankalar muslukları kapattı!

Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden önce güncel ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınından dolayı sürekli güncellenen en uygun ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar, bütçelerine göre en uygun ihtiyaç, taşıt ve konut veren bankadan kredi çekmek istiyor. Yaşadıkları ekonomik olumsuzluk veya ihtiyaç doğrultusunda kredi çekmek isteyen vatandaşlar, Garanti, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank gibi tüm bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Peki faiz kararı sonrası tüketici, konut ve taşıt kredisi faiz oranları yükselecek mi? Faiz artışı vatandaşa nasıl yansıyacak?
HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021
İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,
Taşıt Kredilerinde %1,54'den,
Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.
VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021
Taşıt kredisi: %1.34'den
İhtiyaç kredisi %1.42'den
SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.