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    • Ekonomi
    • 31.03.2021 09:43
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    • 31.03.2021 09:43
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    5 bankadan son dakika ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faizi oranlarına güncelleme! 31 Mart bankalar muslukları kapattı!

    ve pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu. Koronavirüs salgının tüm dünyayı etkisi altına almasına devam ediyor. Bilindiği üzere başta kamu bankaların olmak üzere pek çok banka, pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kredi paketleri açıkladı. Krediye ihtiyacı olan binlerce kişi bu noktada ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. İşte , , , Yapıkredi, , 2021 kredi faiz oranları… Peki faiz kararı sonrası tüketici, konut ve faiz oranları yükselecek mi? Faiz artışı vatandaşa nasıl yansıyacak?

    takvim.com.tr
    5 banka ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faizi oranlarına güncelleme! İşte yeni faiz oranları

    Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden önce güncel ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınından dolayı sürekli güncellenen en uygun ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar, bütçelerine göre en uygun ihtiyaç, taşıt ve konut veren bankadan kredi çekmek istiyor. Yaşadıkları ekonomik olumsuzluk veya ihtiyaç doğrultusunda kredi çekmek isteyen vatandaşlar, Garanti, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank gibi tüm bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Peki faiz kararı sonrası tüketici, konut ve taşıt kredisi faiz oranları yükselecek mi? Faiz artışı vatandaşa nasıl yansıyacak?


    HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

    İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

    Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

    Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

    VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

    Taşıt kredisi: %1.34'den

    İhtiyaç kredisi %1.42'den

    SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.

        ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

        Tüketici kredisi: %1.54

        Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

        Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

        Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

        GARANTİ BBVA TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

        İhtiyaç kredisi: 2.02

        Taşıt kredisi: 1.49

        Konut kredisi: 1.41

        AKBANK TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

        İhtiyaç kredisi: 1.90

        Taşıt kredisi: 1.43


            Konut Kredisi Nedir?

            Gerçek kişilere, yeni ya da kullanılmış konut alımlarının finanse edilmesi amacıyla, satın alınacak konutun ipoteği alınarak veya satış vaadi sözleşmesine bağlı olarak garantörlü/iyi niyet mektubu teminatı ile kullandırılan kredilerdir. Ayrıca mevcut konut kredisi borcunun daha uygun faiz ve vade koşulları ile değiştirilmesini sağlamak üzere başka bir bankaya taşınarak Konut Kredisi kullanılması da mümkündür. Bu krediler Konut Kredisi Borç Transferi ve Yeniden Yapılandırma Kredisi olarak da bilinen Refinansman Kredileridir.

            2007'de yasalaşan Mortgage Yasası ile tüm konut kredileri mortgage kapsamına alınmıştır. Bu sayede tüketiciler düşük aylık ödemelerle ve yüksek vadelerle, kira öder gibi ev sahibi olabilmektedir. Bu kredilerin vadeleri 20 yıla kadar uzayabilmektedir.

            Konut kredisinde satın alınan konutlar teminat olarak alınır. Ticari nitelikli gayrimenkuller ise teminat olarak alınamaz. Bu teminat kapsamında banka, satın alınacak konut üzerine kendi lehine ipotek tesis eder. Kredi ödemesinin bitmesinin ardından ipotek kaldırılır.

            Konut kredisi veren bankalar sabit veya değişken faiz uygulayabilir. Türkiye'de uygulanan konut kredisi faizleri genellikle sabittir. Yani, kredinin vadesi boyunca ödenecek kredi taksit tutarı değişmez. Sabit faizli konut kredilerinde vadesinden önce kredinin kapanması durumunda %2 erken kapama komisyonu ödenir.

            Taşıt Kredisi Nedir?

            Taşıt kredisi sıfır km veya ikinci el araç alımlarınız için kullanabileceğiniz bir tüketici kredi türüdür. Taşıt kredisini sadece taşıt alırken kullanabilirsiniz. Taşıt Kredisi aldığınız zaman alacağınız taşıta rehin koyulur. Taşıt kredisi ile almış olduğunuz taşıtı bankanızdan habersiz satamazsınız.
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            Haberler Ekonomi 5 bankadan son dakika ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faizi oranlarına güncelleme! 31 Mart bankalar muslukları kapattı!