Yeni nesil uzaktan çalışma başlıyor

İş hayatında her yeni dönem kendi çalışma koşullarını beraberinde getiriyor. Pandemi etkisiyle, ofiste gerçekleşen ortak çalışma modelinin yerini uzaktan ve evden çalışma uygulamaları alıyor. Uzaktan çalışma süreçlerinin doğru kurgulanması, teknolojik altyapının iş yapış şekillerine uygun ve yeterli hale getirilmesi dışında motivasyon artırıcı uygulamalar hem çalışan hem de şirketler için iş kalitesi yüksek, verimli ve güven dolu bir ortam yaratıyor. 'Sen nereye, RAY oRAYa!' sloganıyla yeni bir dönem açan Ray Sigorta, destek paketleri ile çalışanlarına evde olsalar da yanlarında olduklarını gösteriyor. Fiziksel, finansal, gelişim ve duygusal olmak üzere 4 ana başlıkta kurgulanan destek paketi; evden çalışma döneminde ortaya çıkan çeşitli ihtiyaçları karşılamayı hedefliyor. Ray Sigorta Destek Paketi kapsamında; evde harcanan sürenin artmasıyla beraber artan masraflara yardım etmek için aylık net 500 lira finansal destek yanında, ergonomik sandalye ve her yerden erişimi sağlayacak mobil internet gibi ev-ofis ihtiyaçlarının karşılanması, özel online eğitimler ve etkinlikler, açık kapı toplantıları, happy hour uygulamaları bulunuyor.

'ÇALIŞANLARIN HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Yaklaşan yaz aylarını da düşündüklerini ifade eden Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, çalışanlarına "Sen nerede rahat, huzurlu ve güvende hissediyorsan, orası senin için Ray Sigorta" diyerek yanlarında olduklarını ve sadece finansal değil birçok alanda kurguladıkları destek paketleriyle çalışanlarının bulundukları yerde hayatlarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Geçtiğimiz yıl Great Place To Work Enstitüsü tarafından En İyi İşveren seçildiklerini hatırlatan Erdoğan, ortaya koydukları "Sen nereye, RAY oRAYa!" projesinin esnek yan haklardan yeni nesil çalışma kültürüne kadar Ray Sigorta'nın uzun süredir uygulamakta olduğu modern çalışma anlayışının bir yansıması olduğu söyledi. Daha pandemi öncesinde uzaktan çalışma uygulamasını planladıklarını kaydeden Erdoğan, "Huzurlu ve mutlu çalışanın iş süreçlerimize nasıl yansıdığını biz gördük. Sektörde önemli bir istihdam sağlayıcısı olarak yeni uygulamalarımız ile ülkemizde uzaktan çalışma pratiklerinin oluşması adına doğru bir adım attığımıza inanıyor, yaptıklarımızın iş dünyasına yön göstermesini umut ediyoruz" dedi.