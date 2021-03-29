Migroskop Mart ayı aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Farklı pek çok katagoride ürünlerde belirli oranlarda indirimler var. Bahar ayı fırsatlarından yararlanmak isteyenler Migros aktüel ürünleri şimdiden inceleyerek alacaklarının listesini yaparak markete gitmek istiyor. Kahvaltılık ürünlerden meyvelere, hijyen ürünlerden içeceklere, form ürünlerden süt ürünlerine kadar pek çok fırsat vatandaşları bekliyor. Güncel Migros aktüel ürünler kataloğunu haberimizde bulabilirsiniz.