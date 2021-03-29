Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 29.03.2021 18:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.03.2021 18:41
    ABONE OL

    de birbirinden güzel fırsatlar! Mart ayı ürünleri dopdolu! İşte indirimli ürünler…

    de birbirinden güzel fırsatlar dikkat çekiyor ve katalog detaylıca inceleniyor. En çok ziyaret edilen marketler zinciri Migros şubelerine gitmeden önce alacaklarını belirlemek ve liste yaomak isteyenler indirimlerin ne kadar ve nelerde olduğunu araştırmaya başladı. Belli tarih aralığında satışa sunulan ürünlerin detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Mart ayı ürünleri dopdolu ve öne çıkan kampanyaları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Migros aktüel ürünlerde birbirinden güzel fırsatlar!

    Migroskop Mart ayı aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Farklı pek çok katagoride ürünlerde belirli oranlarda indirimler var. Bahar ayı fırsatlarından yararlanmak isteyenler Migros aktüel ürünleri şimdiden inceleyerek alacaklarının listesini yaparak markete gitmek istiyor. Kahvaltılık ürünlerden meyvelere, hijyen ürünlerden içeceklere, form ürünlerden süt ürünlerine kadar pek çok fırsat vatandaşları bekliyor. Güncel Migros aktüel ürünler kataloğunu haberimizde bulabilirsiniz.

    MİGROSKOP MART AYI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    kahvaltılık ürünler

        form ürünler

        et ürünlerinde indirimler

        süt ürünleri

            hijyen ürünlerinde fırsatlar

            çaylarda fırsat

            selpaklarda fırsatlar
                Haberler Ekonomi Migros aktüel ürünlerde birbirinden güzel fırsatlar! Migroskop Mart ayı ürünleri dopdolu! İşte indirimli ürünler…