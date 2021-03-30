Tapuda sahteciliğe son (Ekonomi haberleri)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, tapuda sahteciliğin önüne daha hızlı geçebilmek için Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (EKDS) pilot uygulamasına başladıklarını söyledi. Adlı, "Vatandaşlar, yeni kimlik kartlarını Kimlik Doğrulama Sistemi'ne takıyor, parmak izini de alıyoruz, bilgiler kontrol ediliyor" dedi.
DOLAYLI VERGİ YÜKÜ HAFİFLİYOR
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2002'de yüzde 46.9 olan dolaylı vergilerin toplam vergi tahsilatı içindeki payının yüzde 39'a düştüğünü belirterek, şöyle konuştu: "Ülkemizde dolaylı vergilerin GSYH'a oranı 2002'de yüzde 11.2 iken, OECD ortalamasının 1.8 puan altında yüzde 9 olarak gerçekleşti. Asgari ücrette vergi yükü önemli ölçüde azaltıldı. 3 çocuğu olanlarda sıfıra kadar indi." Hazal ATEŞ.
VESTEL'E MÜŞTERİ ÖDÜLÜ
Vestel, 2020'de gerçekleştirdiği uygulamalarla Ticaret Bakanlığı tarafından 'Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma' kategorisinde ödüle layık görüldü. Törende ödülü Vestel Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yıldıray Başkurt, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan aldı.