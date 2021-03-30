Tapuda sahteciliğe son (Ekonomi haberleri)

OYAK'TAN SAGRA HAMLESİ

Sanset Gıda ile satın alma anlaşmasını imzalayan OYAK, Sagra ile birlikte Tadelle, Saralle ve Gol markalarını da OYAK Grup Şirketleri bünyesine katmak için Rekabet Kurumu'na başvurdu. Pandemi ile tarım ve gıda sektörünün öneminin daha da arttığını söyleyen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "85 yıllık köklü bir değer olan Sagra'yı daha da ileriye taşıyacağız" dedi.