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    Tapuda sahteciliğe son (Ekonomi haberleri)

    Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, tapuda sahteciliğin önüne daha hızlı geçebilmek için Elektronik 'nin (EKDS) pilot uygulamasına başladıklarını söyledi. Adlı, "Vatandaşlar, yeni kimlik kartlarını Kimlik Doğrulama Sistemi'ne takıyor, parmak izini de alıyoruz, bilgiler kontrol ediliyor" dedi.

    Tapuda sahteciliğe son

    Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, tapuda sahteciliğin önüne daha hızlı geçebilmek için Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (EKDS) pilot uygulamasına başladıklarını söyledi. Adlı, "Vatandaşlar, yeni kimlik kartlarını Kimlik Doğrulama Sistemi'ne takıyor, parmak izini de alıyoruz, bilgiler kontrol ediliyor" dedi.

    DOLAYLI VERGİ YÜKÜ HAFİFLİYOR
    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2002'de yüzde 46.9 olan dolaylı vergilerin toplam vergi tahsilatı içindeki payının yüzde 39'a düştüğünü belirterek, şöyle konuştu: "Ülkemizde dolaylı vergilerin GSYH'a oranı 2002'de yüzde 11.2 iken, OECD ortalamasının 1.8 puan altında yüzde 9 olarak gerçekleşti. Asgari ücrette vergi yükü önemli ölçüde azaltıldı. 3 çocuğu olanlarda sıfıra kadar indi." Hazal ATEŞ.

    VESTEL'E MÜŞTERİ ÖDÜLÜ
    Vestel, 2020'de gerçekleştirdiği uygulamalarla Ticaret Bakanlığı tarafından 'Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma' kategorisinde ödüle layık görüldü. Törende ödülü Vestel Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yıldıray Başkurt, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan aldı.

        OYAK'TAN SAGRA HAMLESİ
        Sanset Gıda         ile satın alma anlaşmasını imzalayan OYAK, Sagra ile birlikte Tadelle, Saralle ve Gol markalarını da OYAK Grup Şirketleri bünyesine katmak için Rekabet Kurumu'na başvurdu. Pandemi ile tarım ve gıda sektörünün öneminin daha da arttığını söyleyen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "85 yıllık köklü bir değer olan Sagra'yı daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

        İHRACAT HIZLI ARTACAK
        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı         İsmail Gülle, gelecek 15 yılda ihracatın büyük bir ivmeyle artmasını öngördüklerini belirterek, bu sürede en yüksek artışın yüzde 425 ile savunma ve havacılık sanayisinde olmasını beklediklerini söyledi. İhracat 2021 Raporu'nun tanıtım toplantısında konuşan Gülle, "Yakında, Türkiye Lojistik Portalı'mızı faaliyete geçirerek, ihracatçılarımızın dünyaya açılan kapısı haline getireceğiz" dedi.

        MERKEZ'DEN FAİZ YORUMU
        Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Nisan veya sonrasındaki aylarda Para Politikası Kurulu kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde önyargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum" dedi. Kavcıoğlu, "Para politikası duruşunu belirlerken, gerçekleşen ve beklenen enflasyonla birlikte küresel sermaye akımları, benzer ülkelerin reel getirileri ve yerleşiklerin portföy tercihlerini de dikkate alacağız" ifadesini kullandı.
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        Haberler Ekonomi Tapuda sahteciliğe son (Ekonomi haberleri)