Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 29.03.2021 13:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.03.2021 13:55
    ABONE OL

    ne zaman başlayacak? iş ilanları! nerede?

    için müjdeli haber Başkan Erdoğan'dan geldi. Çinli üretici Xiaomi'nin Türkiye'deki akıllı telefon üretim fabrikası açıldı. Yılda toplam 5 milyon adet akıllı telefon üretilmesi beklenen 14 bin metrekare alana kurulan bu tesiste toplamda 2000 kişiye istihdam sağlanacak. Peki iş ilanları açıklandı mı? başlayacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Xiaomi işçi alımı ne zaman başlayacak? Xiaomi Türkiye iş ilanları! Xiaomi fabrikası nerede?

    Xiaomi Türkiye fabrikasının açılmasının ardından gözler işçi alımlarına çevrildi. İstanbul Avcılar'da açılışı yapılan fabrikada 2000 işçinin istihdam edileceği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Xiaomi Türkiye iş ilanları arama motorlarında sorgulanıyor.

    XIAOMI İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Başvuruların nereden ve nasıl olacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    İSTANBUL AVCILAR'DA AÇILDI

    Birçok farklı akıllı telefon üreticisi Türkiye'de yatırım yapmaya devam ediyor. Samsung, OPPO ve Xiaomi ise bu noktada somut adım atan şirketlerden bazıları.

    Hatta Xiaomi geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'deki yeni fabrika için ilanlar yayınlamış; test mühendisi ve yardımcı mühendis gibi pozisyonlarda işe alımların yapılacağını belirtmişti.

    Daha önce test amaçlı üretim gerçekleştirilmiş olsa da İstanbul Avcılar'daki tesisin resmi açılışı bugün gerçekleştiriliyor.

        Yılda toplam 5 milyon adet akıllı telefon üretilmesi beklenen 14 bin metrekare alana kurulan bu tesiste toplamda 2000 kişiye istihdam sağlanacağı da biliniyor.

        Xiaomi, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı duyuruyla birlikte 29 Mart 2021 itibariyle açılışın gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Yani aslında bugün itibariyle fabrikanın açılışı gerçekleşmiş oluyor. Böylece bir yandan üretim de resmi şekilde başlıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Xiaomi işçi alımı ne zaman başlayacak? Xiaomi Türkiye iş ilanları! Xiaomi fabrikası nerede?