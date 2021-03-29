Xiaomi işçi alımı ne zaman başlayacak? Xiaomi Türkiye iş ilanları! Xiaomi fabrikası nerede?

Xiaomi Türkiye fabrikasının açılmasının ardından gözler işçi alımlarına çevrildi. İstanbul Avcılar'da açılışı yapılan fabrikada 2000 işçinin istihdam edileceği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Xiaomi Türkiye iş ilanları arama motorlarında sorgulanıyor.
XIAOMI İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Başvuruların nereden ve nasıl olacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
İSTANBUL AVCILAR'DA AÇILDI
Birçok farklı akıllı telefon üreticisi Türkiye'de yatırım yapmaya devam ediyor. Samsung, OPPO ve Xiaomi ise bu noktada somut adım atan şirketlerden bazıları.
Hatta Xiaomi geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'deki yeni fabrika için ilanlar yayınlamış; test mühendisi ve yardımcı mühendis gibi pozisyonlarda işe alımların yapılacağını belirtmişti.
Daha önce test amaçlı üretim gerçekleştirilmiş olsa da İstanbul Avcılar'daki tesisin resmi açılışı bugün gerçekleştiriliyor.