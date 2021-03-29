Xiaomi işçi alımı ne zaman başlayacak? Xiaomi Türkiye iş ilanları! Xiaomi fabrikası nerede?

Yılda toplam 5 milyon adet akıllı telefon üretilmesi beklenen 14 bin metrekare alana kurulan bu tesiste toplamda 2000 kişiye istihdam sağlanacağı da biliniyor.

Xiaomi, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı duyuruyla birlikte 29 Mart 2021 itibariyle açılışın gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Yani aslında bugün itibariyle fabrikanın açılışı gerçekleşmiş oluyor. Böylece bir yandan üretim de resmi şekilde başlıyor.