2021 BİM RAMAZAN KOLİSİ

İhtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyen vatandaşlar tarafından da merakla beklenen Ramazan kolilerinde genel olarak temel gıda ürünleri bulunuyor. Sıvıyağ, şeker, tuz, un, bakliyat, bulgur, pirinç, bakarna, zeytin, salça gibi ürünler her kolide bulunan ana ürünler olarak dikkat çekiyor. Ramazan kolileri farklı fiyatalrla farklı içeriğe sahip olabiliyor. Kolinin içeriği kolinin fiyatını etkiliyor.

2021 BİM Ramazan kolisi henüz belli olmadı. BİM Ramazan kolisi içeriği ve fiyatları belli olduğunda haberimizde yer alacak.