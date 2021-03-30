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    • Ekonomi
    • 30.03.2021 14:10
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    • 30.03.2021 14:12
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    kolisi geldi mi, ? , , , , market Ramazan paketi kaç lira?

    , , , , market ramazan paketi ? Sorusu gündeme geldi. Ramazan ayına sayılı günler kala marketler erzak kolilerini hazırlamaya başladı. Bu noktada marketlerin merak ediliyor. Ramazan ayı Müslüman alemi için ibadetlerle dolu geçer. Önemli ayın sonunda marketler erzak kolilerini indirimli şekilde satışa sunar. Peki, kolisi geldi mi, ne kadar? BİM, ŞOK, , , ramazan paketi kaç lira? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    BİM, ŞOK, A101 ve Migros Ramazan paketi kaç lira?

    İslam dini için bin aydan daha hayırlı kabul edilen Ramazan ayı için alışveriş yapmaya başlayan ve mutfaklarını Ramazan ayına hazırlamak isteyen vatandaşlar 2021 Ramazan kolilerini araştırıyor. Her market, her yıl mutfakta kullanılacak temel ihtiyaçları içeren Ramazan kolilerini müşterilerine sunuyor. Peki, 2021 BİM Ramazan kolisi geldi mi? 2021 Bim Ramazan Kolisi fiyatları ve içeriği...

    2021 BİM RAMAZAN KOLİSİ

    İhtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyen vatandaşlar tarafından da merakla beklenen Ramazan kolilerinde genel olarak temel gıda ürünleri bulunuyor. Sıvıyağ, şeker, tuz, un, bakliyat, bulgur, pirinç, bakarna, zeytin, salça gibi ürünler her kolide bulunan ana ürünler olarak dikkat çekiyor. Ramazan kolileri farklı fiyatalrla farklı içeriğe sahip olabiliyor. Kolinin içeriği kolinin fiyatını etkiliyor.

    2021 BİM Ramazan kolisi henüz belli olmadı. BİM Ramazan kolisi içeriği ve fiyatları belli olduğunda haberimizde yer alacak.

    A101 RAMAZAN KOLİSİ

    A101 Ramazan erzak paketleri indirimli olarak koli şeklinde satışa çıkacak. Ancak A101 henüz ramazan paketlerine dair bir açıklama yapmadı.

        ŞOK RAMAZAN PAKETİ NE KADAR 2021?

        ŞOK Ramazan Paketi bu yıl 69 TL olarak şatışa sunuldu.

        RAMAZAN ERZAK PAKETİ

        Bizim Vatan domates salçası 830 grDeren filiz çay 500 gr

        Evin ayçiçek yağı 1 lt

        Piyale Un 1 kg

        Piyale kakaolu puding 150 gr

        Piyale ezogelin çorba 80 gr

        Piyale burgu makarna 500 gr

        Anadolu mutfağı Pilavlık pirinç 1 kg

        Anadolu mutfağı kırmızı mercimek 1 kg

        Anadolu mutfağı pilavlık bulgur 1 kg

        Anadolu mutfağı tuz 750 gr

        Altınküp küp şeker 1 kg

        Marmarabirlik siyah zeytin 400 gr

        MİGROS 2021 RAMAZAN PAKETİ NE KADAR?

        Migros Ramazan Bereket Paketi 59,90 TL

        Migros Ramazan Lezzet Paketi 99,90 TL

        Migros Ramazan Ziyafet Paketi 134,90 TL

        MİGROS Ramazan Ziyafet Paketi

        Ramazan Ziyafet Paketi İçindekiler:

        Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

        Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

        Yayla Koçbaşı Nohut 1 Kg

        Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

        Orkide Ayçiçek Yağı 1 L

        Mutlu Burgu Makarna 500 G

        Torku Toz Şeker 1 Kg

        Torku Küp Şeker 750 G

        Eriş Un 1 Kg

        Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

        Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

        Knorr Tavuk Bulyon 60 G

        Doğuş Rize Çay 500 G

        Tat Domates Salçası 830 G

        Coca-Cola Şekersiz 1 L

        Fruko Pet 1 L

        Fanta Portakal 1 L

        Kenton Çikolatalı Puding 100 G

        Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G

        Yayla Haşlanmış Fasulye 700 G

        Penguen Çilek Reçeli 380 G

        İstanbul Türk Kahvesi 100 G

        Marmara Birlik Siyah Zeytin 381-410 Ad/Kg 200 G

        Mutlu İrmik 500 G

        Ege Kemalpaşa Tatlısı 140 G

        Kozan Bal Kooperatifi Süzme Çiçek Balı 240 G

        Mutlu Yüksük Makarna 500 G

        Mutlu Spaghettı Makarna 500 G

        Arifoğlu Pul Biber 70 G

        Arifoğlu Nane 25 G

        Arifoğlu Kekik 25 G

        METRO MARKET RAMAZAN KOLİSİ 2021 NE KADAR?

        Metro market, her sene olduğu ibi bu sene de Ramazan kolisi hazırlayarak satışa sundu. 4 farklı Metro Ramazan kolisini isterseniz kendinize alın, isterseniz ihtiyacı olan bir yakınınız için... 4 farklı Metro Ramazan kolisinin en ucuzunun fiyatı 63,90 TL, en pahalısı da 139,90 TL!

        1. Paket: 63,90 TL
            Haberler Ekonomi BİM 2021 Ramazan kolisi geldi mi, ne kadar? BİM, ŞOK, A101, Migros, Metro market Ramazan paketi kaç lira?