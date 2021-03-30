Oyak Yatırım halka arz başvurusu başladı mı? Oyak Yatırım halka arz ne zaman?

Oyak Yatırım'dan yapılan açıklamada halka arzda, halka açıklık oranının yüzde 30 olarak belirlendiği, ek satış durumunda bu oranın yüzde 35'e kadar çıkabileceği belirtildi.

Mevcut tüm ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak bedelli sermaye artırımı yöntemiyle halka arz edilecek payların toplam nominal değerinin 5,7 milyon TL olacağı kaydedildi. Bu miktar, toplam halka arzın yaklaşık yüzde 20'lik bölümünü oluşturuyor.