Oyak Yatırım halka arz başvurusu başladı mı? Oyak Yatırım halka arz ne zaman?

Oyak Yatırım halka arz ne zaman? Oyak Yatırım halka arz başvurusu başladı mı? Oyak Yatırım tarafından halka arz süreci için başvuru yapıldı. OYAK Yatırım, hisselerinin yüzde 30'unu halka arz etmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurmuştu. Peki, Oyak Yatırım halka arz ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
OYAK YATIRIM HALKA ARZ NE ZAMAN?
OYAK Yatırım halka arz hakkında henüz bir tarih başvurusu verilmedi. Başvuru verildiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
OYAK YATIRIM HALKA ARZ HAKKINDA!
Ünlü&Co'nun ardından Oyak Yatırım da halka arz için adım attı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurduğunu duyurdu.
Oyak Yatırım'dan yapılan açıklamada halka arzda, halka açıklık oranının yüzde 30 olarak belirlendiği, ek satış durumunda bu oranın yüzde 35'e kadar çıkabileceği belirtildi.
Mevcut tüm ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak bedelli sermaye artırımı yöntemiyle halka arz edilecek payların toplam nominal değerinin 5,7 milyon TL olacağı kaydedildi. Bu miktar, toplam halka arzın yaklaşık yüzde 20'lik bölümünü oluşturuyor.