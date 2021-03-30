Koronavirüs salgınının dar gelirli vatandaşların üzerinde ki ağır yükünün hafifletilmesi adına hükümet çok yönlü programları hayata geçirdi. İhtiyaç sahibi dar gelirli olan ailelere yardım parası devlet tarafından verilmektedir. PTT'den ailelere 1000 TL takviye ödemesine devam ediliyor. Bu takviyelerin dışında hükümetin koronavirüs dayanakları belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar ve sosyal yardımlaşma vakıflarında da devam ediliyor. Mevzubahisi yardımlardan yararlanmak isteyenlerin yapmaları gereken hareketlar ise arz edilecek yardıma göre değişiyor.
Salgının ikinci defa korkutucu boyuta ulaşmasının ardından bu destekler yeniden gündemde.
Ailelere PTT'den 1000 TL, gıda desteği, kira yardımı!
* Gıda Yardımı – VGM ve SYDV'ler tarafından sağlanıyor.
* Kira Yardımı – Belediyeler tarafından sağlanıyor.
* 1000 TL Nakit Para – SYDV'ler tarafından sağlanıyor PTT'den ödeniyor.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK NAKİT MAAŞ DESTEĞİ
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan aylık maaş desteği muhtaç aylığı adında ödeniyor.
Bu ödemeler sadece engelli ve annesi babası olmayan vatandaşlara yapılıyor, ayrıca ödemeleri almak için koşullar bulunuyor. VGM muhtaç aylığı ödemeleri için yapmış olduğu bilgilendirme açıklamasında; muhtaç aylığı olarak ödenen 967 TL'nin annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan vatandaşların muhtaç aylığı için başvuru yapabileceklerini duyurdu.