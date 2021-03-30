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    • Ekonomi
    • 31.03.2021 09:41
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    • 31.03.2021 09:41
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    Ve netleşti! devlet destekleri son dakika 2. paketi! Ailelere 'den 1000 TL, gıda desteği, kira yardımı!

    k anlamda yetersiz olan ailelere devletten yeni destek paketleri geldi. Sosyal devlet anlayışı ile dar gelirli vatandaşlara kira ve yakacak yardımı müjdesi geldi. Kira yardımı şartları neler, kira yardımı 2021 ve yakacak yardımı kimlere yapılır, kira yardımı başvurusu nereye yapılır, yakacak yardımı nasıl alınır? Sosyal yardım ödemesi alabilecek vatandaşlar kimlerdir? Hangi vatandaşlara hangi sosyal yardım ödemeleri yapılmaktadır? Kimler hangi sosyal yardımlardan yararlanabilirler? Sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? İhtiyaç sahibi olan ailelere verilen sosyal yardımlar için ödeme miktarları gibi ödeme tarihleri de belirlenmiştir. Peki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aile yardımları arasından neler vardır?

    Ve netleşti! Ailelere PTT'den 1000 TL, gıda desteği, kira yardımı!

    Koronavirüs salgınının dar gelirli vatandaşların üzerinde ki ağır yükünün hafifletilmesi adına hükümet çok yönlü programları hayata geçirdi. İhtiyaç sahibi dar gelirli olan ailelere yardım parası devlet tarafından verilmektedir. PTT'den ailelere 1000 TL takviye ödemesine devam ediliyor. Bu takviyelerin dışında hükümetin koronavirüs dayanakları belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar ve sosyal yardımlaşma vakıflarında da devam ediliyor. Mevzubahisi yardımlardan yararlanmak isteyenlerin yapmaları gereken hareketlar ise arz edilecek yardıma göre değişiyor.
    Salgının ikinci defa korkutucu boyuta ulaşmasının ardından bu destekler yeniden gündemde.

    Ailelere PTT'den 1000 TL, gıda desteği, kira yardımı!

    * Gıda Yardımı – VGM ve SYDV'ler tarafından sağlanıyor.

    * Kira Yardımı – Belediyeler tarafından sağlanıyor.

    * 1000 TL Nakit Para – SYDV'ler tarafından sağlanıyor PTT'den ödeniyor.

    VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK NAKİT MAAŞ DESTEĞİ

    Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan aylık maaş desteği muhtaç aylığı adında ödeniyor.

    Bu ödemeler sadece engelli ve annesi babası olmayan vatandaşlara yapılıyor, ayrıca ödemeleri almak için koşullar bulunuyor. VGM muhtaç aylığı ödemeleri için yapmış olduğu bilgilendirme açıklamasında; muhtaç aylığı olarak ödenen 967 TL'nin annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan vatandaşların muhtaç aylığı için başvuru yapabileceklerini duyurdu.

        MUHTAÇ AİLELERE MADDİ DESTEK YARDIMI

        Aileye mensup tüm vatandaşlara kişi başı yardımlar yapılacak. Vatandaşların bu desteklerden faydalanabilmeleri için yapmaları gereken tek şey başvuruda bulunmak.

        DEVLET İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE ARTIK ELEKTRİK DESTEĞİ DE VERECEK

        Sosyal Yardımlar Genel müdürlüğünün elektrik desteğini almak isteyen kişilerin yerine getirmesi gereken bütün koşulları belirtti.

        Bu destekten yaralanmak isteyen vatandaşlar vâkıfa giderek kayıt olmaları dâhilin de aile içerisinde kişi başına düşen gelir miktarı asgari ücretten daha azsa, elektrik desteği alma imkânına sahiptirler. Yani destek alabilme imkânına sahip olmak için hane gelir tutarının 701 Liradan daha düşük olması şartı vardır.

        ELEKTRİK YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Yardımdan faydalanmak için vatandaşların yanlarında güncel elektrik faturası tutarı olması gerekmektedir. Başvuru için güncel fatura üzerinden sorgulamalar yapılır ve başvuru onaylanır. Sorgulama sonucunun olumlu olması dahilinde ücret nakit olarak verilmez, fatura tutarlarınızdan düşer.

        ELEKTRİK FATURASI YARDIMINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

        Vatandaşlar ikametgâh adreslerinin bağlı olduğu Sosyal yardımlaşma vakıflarına giderek başvuru talebinde bulunabilirler. Başvuru yapılırken hanede yaşayan bireylerin kimlik fotokopileri ile güncel elektrik faturasının sunulması gerekmektedir. Buna ek olarak, muhtarlıklardan temin edilebilecek olan muhtaçlık belgesi de başvuru sırasında yararlı olacaktır. Kronik olarak hastalığı bulunan vatandaşlar için de 200 Türk Lirası destek yardımı sağlanır.

        KİMLERE GIDA YARDIMI YAPILMAKTADIR?

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardımlarından olan gıda yardımları kapsamlı bir sosyal yardımdır. İhtiyaç sahibi ailelerin gıda ihtiyaçları bu sosyal yardım ile giderilmektedir. Özellikle dini bayramlarda yapılan bu sosyal yardımlar ihtiyaç hasıl olması durumunda diğer dönemlerde de yapılmaktadır. Bu sosyal yardımdan yararlanabilmek için hane içerisinde kişi başı aylık gelir 701 TL'nin altında olmalıdır.
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        Haberler Ekonomi Ve netleşti! Koronavirüs devlet destekleri son dakika 2. paketi! Ailelere PTT'den 1000 TL, gıda desteği, kira yardımı!