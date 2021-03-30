İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

İşten çıkarma yasağı ne zaman uzatıldı sorusunun yanıtı ve son gelişmeler şu şekilde;

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.