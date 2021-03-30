İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

İşçi ve işverenleri yakından ilgilendiren işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? 2 aylık sürelerle uzatılan işten çıkarma yasağı için yeni karar geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Kısa çalışma ödeneğinin 31 Mart günü sona erecek olması nedeniyle gözler işten çıkarma yasağına çevrilmişti. Peki işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mart 2020 tarihinden itibaren uzatılması düzenlendi.
İşten çıkarma yasağı ne zaman uzatıldı sorusunun yanıtı ve son gelişmeler şu şekilde;
İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.