30 Mart dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Dolar yaşanan büyük artışla yeni haftaya başlamıştı. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,27 seviyesinde işlem görüyor.
Dolar kuru, TCMB'de yaşanan yönetim değişikliği sonrası yukarı yönlü hareketine haftanın 2. işlem gününde de devam ediyor. ABD'de 10 yıllıkların faizlerinde yaşanan yükseliş sonrası Mart ayında TCMB'nin beklentilerin üzerinde 200 bp faiz artışı dolar kurunu 7.20'lere kadar çekmişti. TCMB'de yaşanan bayrak değişimi sonrası dolar kuru 8.50'yi test ettikten sonra 7.70'e gevşerken burada kalıcı olunamadı. Haftaya 8.07 seviyesinde başlayan kur, 30 Mart sabahı 8.27 TL'den işlem görüyor. Euro/TL 9.70 üzerine çıkarken spot altın fiyatı düşmesine rağmen kurdaki yükseliş nedeniyle gram altın fiyatı 450 TL üzerinde.
30 MART 2021 GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI
DOLAR NE KADAR KADAR?
Dolar: 8,27 TL
EURO NE KADAR?
Euro: 9,75 TL
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound:11,40 TL