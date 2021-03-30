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    • Ekonomi
    • 30.03.2021 09:11
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    • 30.03.2021 09:11
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    CANLI : 30 Mart ne kadar oldu? Bugün , , kaç TL?

    Döviz kurlarında son dönemde yaşanan hareketliliğin ardından yatırımcılar ve fiyatlarını yakından takip ediyor. alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar hakkında sorgulama yapıyor. Dolar, euro ve fiyatları, 30 Mart Salı sabahına yükselişle başladı. Geçtiğimiz hafta 8,38 TL seviyelerine kadar yükseldikten sonra 8 TL’nin altına inen dolar fiyatları, haftayı 8 TL’nin üzerinde kapatmıştı. Dolar kuru, 30 Mart Salı gününe rekor seviyesiyle başladı.

    30 Mart dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin kaç TL?

    30 Mart dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Dolar yaşanan büyük artışla yeni haftaya başlamıştı. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,27 seviyesinde işlem görüyor.

    Dolar kuru, TCMB'de yaşanan yönetim değişikliği sonrası yukarı yönlü hareketine haftanın 2. işlem gününde de devam ediyor. ABD'de 10 yıllıkların faizlerinde yaşanan yükseliş sonrası Mart ayında TCMB'nin beklentilerin üzerinde 200 bp faiz artışı dolar kurunu 7.20'lere kadar çekmişti. TCMB'de yaşanan bayrak değişimi sonrası dolar kuru 8.50'yi test ettikten sonra 7.70'e gevşerken burada kalıcı olunamadı. Haftaya 8.07 seviyesinde başlayan kur, 30 Mart sabahı 8.27 TL'den işlem görüyor. Euro/TL 9.70 üzerine çıkarken spot altın fiyatı düşmesine rağmen kurdaki yükseliş nedeniyle gram altın fiyatı 450 TL üzerinde.

    30 MART 2021 GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

    DOLAR NE KADAR KADAR?

    Dolar: 8,27 TL

    EURO NE KADAR?

    Euro: 9,75 TL

    POUND (STERLİN) NE KADAR?

    Pound:11,40 TL

        DOLAR REKOR TAZELEDİ

        Dolar kuru, geçen hafta 8 Türk lirası üzerindeki seviyesini koruyarak güne başladı. Dolar, gün içerisinde yükselişini sürdürmüştü. En son saat 23.28 itibarıyla 8,21 Türk lirasını gören dolar kuru, saat 00. 50 itibarıyla 8.28 Türk lirası bandına kadar yükseldi… Dolar, 30 Mart Salı günü sabah saatlerinde 8.27 Türk lirası seviyelerinden işlemlerine başladı.

        Geçen hafta 8 Türk lirasının altında tutunamayarak 8,09 Türk lirasından tamamlayan dolar, yeni haftanın ilk işlem gününde 8,08 seviyesinden başlamıştı.
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