"Son zamanların en çok konuşulan konularından olan NFT'lerde (benzersiz bir dijital öğeyi temsil edebildiği ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyen NFT'ler sanat, ses, video, video oyunlarındaki öğeler ve diğer yaratıcı çalışma biçimleri gibi dijital dosyaları temsil edebiliyor) ses getiren bir haber daha yayınlandı. ABD'nin köklü gazetelerinden olan New York Times'a ait bir köşe yazısı 350 ETH karşılığında satıldı. Yazı, Farzin takma isimli bir kullanıcı tarafından alındı.