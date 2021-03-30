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    • Ekonomi
    • 30.03.2021 09:29
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    • 30.03.2021 09:29
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    Fındık fiyatları kaç lira? 30 Mart Salı fındık fiyatı , , Trabzon il il güncel liste!

    Gündemde 30 Mart Salı fındık fiyatları kaç lira? Sorusunun yanıtı merak edilerek araştırılıyor. Alıcılar kadar üreticiler de her gün güncel fındık fiyatlarını takip ediyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, birçok tarım ürününde olduğu gibi Türkiye’nin milli ve stratejik ürünü olan fındığı da olumsuz etkiledi. Bu durum fiyatlara da yansıyacak. Peki, ? ? ? İşte , Samsun, Çarşamba, Zonguldak, Kocaeli, , , Düzce, Sakarya, Fatsa, , Terme ve Trabzon güncel fındık fiyatları...

    takvim.com.tr
    Fındık fiyatları kaç lira? 30 Mart Salı il il fındık fiyatı!

    Güncel fındık fiyatları vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Oldukça faydalı bir yiyecek olan fındığın fiyatları da değişiklik gösteriyor. Alıcılar kadar üretici de her gün güncel fiyatların ne kadar olduğunu yakından takip ediyor. Binlerce kişi arama motorları üzerinden Fındık fiyatları Fiskobirlik, 30 Mart Salı, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira? Sorgulamaları sıklıkla yapılır oldu.

    30 MART SALI GÜNCEL FINDIK FİYATLARI

    TMO FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 22,50 TL

    AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 21,36 TL - 24,77 TL

    ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL

    DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 21,36 TL - 24,77 TL

    FATSA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL

    GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 24,25 TL - 24,40 TL

    KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

    ORDU FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

        SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,75 TL

        SAMSUN FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 23,50 TL

        TRABZON FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL

        TERME FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

        ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL

        ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

        FINDIKTA 'YALANCI BAHAR' TEHLİKESİ

        Ordu'da geçen hafta soğuk kış günleri yerini güneşli havaya bıraktı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, birçok tarım ürününde olduğu gibi Türkiye'nin milli ve stratejik ürünü olan fındığı da olumsuz etkiledi. Normal şartlarda mart ayı ve sonrasında uyanması gereken fındık, hava sıcaklıkları nedeniyle erken uyandı. Bölgede 'yalancı bahar' olarak adlandırılan güneşli havaya aldanan fındık erkenden püskül açıp tomurcuklandı. Yeterli karın ve yağmurun yağmaması nedeniyle dallardaki püsküller ve tomurcuklar sıcak havanın etkisiyle dökülmeye başladı. Ordu'da 20 dereceye dayanan hava sıcaklıklarının bu hafta 7 ila 8 dereceye düşeceği tahmin edilirken, yüksek kesimdeki bölgelerde hava sıcaklıklarının eksi 5 ile 11 arasında olacağı belirtildi. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi de fındıkta olası bir zirai don yaşanma ihtimalini arttırdı.

            'FINDIK ÜRÜNÜ ETKİLENECEK'

            Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, fındıkta yaşanan kuraklık tehlikesini ve olası bir zirai don afetinde üreticilerin alması gereken önemlerle ilgili değerlendirmede bulundu. Bu yıl fındık oluşumu için uygun koşulların meydana gelmediğini belirten Akça, Almış olduğumuz istatistiklerde 1960'lı yıllardan beri ilk defa Türkiye'de ve bölgemizde böyle bir kış geçiriyoruz. Mevsim normallerinin en az 10-12 derece üstünde geçen bir kış mevsimi yaşıyoruz. Bu da tabi ki bölgemizin, ilimizin ve ülkemizin önemli ihraç ürünü olan fındığı sıkıntılı bir duruma düşürüyor. Biz bu sıkıntıdan fındık ürününün etkileneceğini düşünüyoruz. Fındık oluşumunun meydana gelebilmesi için uygun koşulların olması gerekir. Normalde fındıkta tozlanma aralık ayının 15'inde başlayıp mart ayının 15'ine kadar devam ederdi. Bu sene bu koşullar gerçekleşmedi. Şu anda püsküllerimiz kurumuş. Bu mevsimde onların kurumaması lazım. Dişi ürüme organı dediğimiz karanfillerin bile uçları kurumaya başlamış. Bu hakikaten çok büyük bir tehlike. Çünkü erkek tozlanma organıyla dişi ürüme organı doğru zamanda buluşamadı. Bu da fındığın oluşumunda sıkıntı oluşturabilecek gibi duruyor diye konuştu.
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            Haberler Ekonomi Fındık fiyatları kaç lira? 30 Mart Salı fındık fiyatı Ordu, Giresun, Trabzon il il güncel liste!