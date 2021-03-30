'FINDIK ÜRÜNÜ ETKİLENECEK'



Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, fındıkta yaşanan kuraklık tehlikesini ve olası bir zirai don afetinde üreticilerin alması gereken önemlerle ilgili değerlendirmede bulundu. Bu yıl fındık oluşumu için uygun koşulların meydana gelmediğini belirten Akça, Almış olduğumuz istatistiklerde 1960'lı yıllardan beri ilk defa Türkiye'de ve bölgemizde böyle bir kış geçiriyoruz. Mevsim normallerinin en az 10-12 derece üstünde geçen bir kış mevsimi yaşıyoruz. Bu da tabi ki bölgemizin, ilimizin ve ülkemizin önemli ihraç ürünü olan fındığı sıkıntılı bir duruma düşürüyor. Biz bu sıkıntıdan fındık ürününün etkileneceğini düşünüyoruz. Fındık oluşumunun meydana gelebilmesi için uygun koşulların olması gerekir. Normalde fındıkta tozlanma aralık ayının 15'inde başlayıp mart ayının 15'ine kadar devam ederdi. Bu sene bu koşullar gerçekleşmedi. Şu anda püsküllerimiz kurumuş. Bu mevsimde onların kurumaması lazım. Dişi ürüme organı dediğimiz karanfillerin bile uçları kurumaya başlamış. Bu hakikaten çok büyük bir tehlike. Çünkü erkek tozlanma organıyla dişi ürüme organı doğru zamanda buluşamadı. Bu da fındığın oluşumunda sıkıntı oluşturabilecek gibi duruyor diye konuştu.