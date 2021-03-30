AÇSHB duyurdu: Ramazan öncesi ihtiyaç sahiplerine gıda desteği! Sadece TC kimlikle başvuru yapabilirsiniz!

İhtiyaç sahibi vatandaşları ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Ramazana kısa süre kala vatandaşların en çok araştırdığı konu ramazan gıda paketi başvurusu oldu. Son gıda zamları ile birlikte temel ihtiyaç ürünlerinde de fiyatlar ciddi oranda arttı. Yağ, yumurta, bakliyat ve diğer ürünlere gelen fahiş zamlar sonrası vatandaşlar, Ramazan ayını nasıl geçireceklerini düşünürken devletin ve belediyeler ile derneklerin yardımları için başvurular alınmaya başladı. Türkiye genelinde belediyeler vatandaşlara gıda yardımları yapıyor. Gıda yardımı ihtiyaç sahiplerine yapılırken başvuru için belediyelerin resmi internet sayfasından ya da belediyelerden yapılacak.
SYD GIDA YARDIMI KİMLER ALIR?
3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan haneler bu yardımdan faydalanabilir.
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gıda yardımı ile ilgili şu ifadelere yer verildi:
"3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi ailelerin gıda gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde olmak üzere ve yıl boyunca ihtiyaç olması halinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından gıda yardımı yapılmaktadır."