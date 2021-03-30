AÇSHB duyurdu: Ramazan öncesi ihtiyaç sahiplerine gıda desteği! Sadece TC kimlikle başvuru yapabilirsiniz!

İhtiyaç sahibi vatandaşları ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Ramazana kısa süre kala vatandaşların en çok araştırdığı konu ramazan gıda paketi başvurusu oldu. Son gıda zamları ile birlikte temel ihtiyaç ürünlerinde de fiyatlar ciddi oranda arttı. Yağ, yumurta, bakliyat ve diğer ürünlere gelen fahiş zamlar sonrası vatandaşlar, Ramazan ayını nasıl geçireceklerini düşünürken devletin ve belediyeler ile derneklerin yardımları için başvurular alınmaya başladı. Türkiye genelinde belediyeler vatandaşlara gıda yardımları yapıyor. Gıda yardımı ihtiyaç sahiplerine yapılırken başvuru için belediyelerin resmi internet sayfasından ya da belediyelerden yapılacak.