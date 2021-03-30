Axa'dan 20 yıllık öngörü

AXA, Öngörü Raporu'nun 2021 versiyonunu yayınladı. Bu yıl Axa'nın Öngörü Departmanı'ndan analist ve uzmanların yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki Axa çalışanlarının da görüşlerinin dikkate alındığı rapora göre; iklim değişikliği, sosyoekonomik eşitsizlikler ve sağlık 2040 yılına kadar geleceğin şekillenmesinde rol oynayacak ana trendler olarak öne çıkıyor. Rapor değişimin itici gücü olarak ortaya koyduğu bu 3 başlıkta en makulünden en olası olanına doğru 3 farklı gelecek senaryosu sunuyor. Rapor, Axa'nın Gelecek Riskleri Raporu'nda da sık sık altını çizdiği gelecekteki risklerin 'bağlantılılığı'na dikkat çekiyor.

3 RİSK BULUNUYOR

Öngörü Raporu'nun sigorta sektörünün değişime adaptasyonu ve gelecekte oynayacağı role dair yol gösterdiğini ifade eden Axa Sigorta CFO'su Tuba Karataş Arıcan, "Geleceği şekillendiren trendler ileriye gitmek, daha sürdürülebilir bir gelecek ve daha adil, dirençli ve güvenli bir dünya inşa etmek için bize stratejik olarak yol gösteriyor. Axa Sigorta olarak değişimi öngörerek en ideal potansiyel senaryolar doğrultusunda harekete geçip düğümleri çözüyor ve önümüzdeki fırsatları değerlendirerek insanları koruma altına alıyoruz" dedi. Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken ise gelecekteki değişimler ve zorluklara karşı şirketlerinin insanların yanında yer alarak üzerine düşenleri yapmaya her zaman olduğu gibi devam edeceğini ifade etti: "Öngörü Raporu'nun işaret ettiği iklim değişikliği, sosyoekonomik eşitsizlikler ve sağlık gibi trendler Axa Sigorta olarak 2021 ajandamızın en üst sırasındaki maddeleri oluşturuyor. İklim değişikliği konusunda daha yeşil ve sürdürülebilir bir dünya için katalizör rolü oynamaya çalışıyoruz. İhtiyaç duyulan tüm alanlarda sektöre yenilikler sunmayı sürdüreceğiz."