Ailelere TSS güvencesi

TÜRK Nippon Sigorta, tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) alanında sunduğu hizmetleri, işbirlikleri ile geliştirerek sürdürüyor. Şirket, PTT Sigorta ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında Posta ve Telgraf Teşkilatı ile Ulaştırma Bakanlığı çalışan yakınlarına tamamlayıcı sağlık sigortası hizmeti sağlayacak. Kurum çalışan yakınları (anne, baba, eş, çocuk, kardeş) Türk Nippon Sigorta'nın TSS alanında vermiş olduğu hizmetlerden yararlanabilecek, sağlıklarını güvence altına alabilecek.

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, "Zorlu pandemi süreci ile sağlığımızın en önemli değerimiz olduğunu anladık. Salgın hastalıkların teminat kapsamında olmamasına rağmen TSS poliçelerimize COVID-19'u dahil ettik. Uzun süredir iş ortağı olduğumuz PTT Sigorta ile önemli bir işbirliğine imza attık. Gerçekleştirdiğimiz işbirliği kapsamında Posta ve Telgraf Teşkilatı ile Ulaştırma Bakanlığı çalışan yakınlarına TSS güvencesi sağlayacağız, sağlıkları hakkında endişelerini giderebilecekleri ayrıcalıklı hizmetlerimizden faydalanabilecekler" ifadelerini kullandı.