1500 TL ödeme ne zaman başlıyor? Kafe ve restoran çalışanlarına 1500 TL destek nasıl alınır?

1500 LİRA DESTEK NASIL ALINIR?

1500 TL destek için başvuruların, bir önceki dönemde olduğu gibi Ticaret Bakanlığı aracılığıyla yapılması bekleniyor.

Ancak daha önce destek başvurusunda bulunan kişilere otomatik olarak ödeme yapılıp yapılmayacağı ise resmi açıklama ile açıklığa kavuşacak.