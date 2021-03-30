"0-15 YAŞ ARALIĞINDA ÇOCUĞU OLAN"

Bu şartı yerine getiren kadınlara, İşkur tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde; kursun devam ettiği sürece ödeme yapılıyor. 15 yaşına kadar çocuğu olan annelere, İşkur programlarına katılmaları halinde devletin aylık ödediği tutar 2400 liraya çıkıyor.

Annelerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile genel sağlık sigortası primi de karşılanıyor. Proje kapsamında işbaşı eğitim programları, bilişim ve imalat sektörlerindeki iş yeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanıyor. Programlar günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor.

400 TL BAKIM DESTEĞİ VERİLİYOR

Annelerin iş hayatından kopmaması ve iş hayatında yer alması ve istihdamlarının sağlanabilmesi amacıyla devlet tarafından birçok farklı destek sağlanmaya devam ediyor. Çocuk sahibi anneler için İşkur tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılan annelere hem harçlık hem de bakım desteği imkanı bulunuyor. İş kur tarafından düzenlenen İşbaşı eğitim programları ve meslek kurslarına katılan annelere hem günlük 95 lira cep harçlığı olarak da aylık 400 TL. bakım desteği ödenmektedir. İşte Anne Projesi ile 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından yararlanan ve sonrasında işbaşı eğitim programlarına ya da meslek kurslarına katılan kadınlara günlük 95 TL. aylık 2870 TL aylık bağlanıyor.