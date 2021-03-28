Son dakika: Özel okula ödenen ücretler geri alınabiliyor mu? Flaş açıklama!

Kızım 12'nci sınıf olduğu için ve bir sonraki yıl aynı okulda öğrenime devam etmeyeceği için, bu sürede verilmeyen hizmeti geri alamayız. Okul idaresiyle görüşmemizde bir netice alamayınca İzmir Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdum. Bir aydan önce sonuçlandı. 2 bin liraya yakın kitap parası ödedim. Ancak istediğim paranın 4'de biri iade edildi. İstediğim 8 bin 500 liranın 2 bin 600 liralık kısmı iade edildi" dedi.