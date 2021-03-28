1000 TL pandemi yardımı 3. faz ödemeleri ne zaman yapılacak? Başvurular nereden yapılıyor, şartlar neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Ekonomik olarak vatandaşlara destek sağlayan 1000 TL pandemi yardımınin ilk iki fazının sona ermesinin ardından 3.faz için vatandaşlar tarafındna yoğun ilgi başladı. 1000 TL pandemi yardımı 3. Faz başvuru ve ödemeleri hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.