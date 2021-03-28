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    • Ekonomi
    • 28.03.2021 18:09
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    • 28.03.2021 18:09
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    ? Başvurular nereden yapılıyor, şartlar neler?

    Gündemde yüzbinlerce kişi ? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pandemiden olumsuz etkilenen, ihtiyaç sahipleri için ödenen desteğin 1. ve 2. fazı tamamlanmıştı. Şimdi ise gözler ve ödemesine çevrildi. Peki 1000 TL pandemi yardımı 3. faz başvuruları nereden ve nasıl yapılıyor, şartlar neler? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuyla ilgili açıklama yaptı mı? işte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    1000 TL pandemi yardımı 3. faz ödemeleri ne zaman yapılacak?

    1000 TL pandemi yardımı 3. faz ödemeleri ne zaman yapılacak? Başvurular nereden yapılıyor, şartlar neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Ekonomik olarak vatandaşlara destek sağlayan 1000 TL pandemi yardımınin ilk iki fazının sona ermesinin ardından 3.faz için vatandaşlar tarafındna yoğun ilgi başladı. 1000 TL pandemi yardımı 3. Faz başvuru ve ödemeleri hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

    1000 TL PANDEMİ YARDIMI 3. FAZ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA!

    Mart ayının son günlerinde, 1000 TL sosyal yardım pandemi başvuru sonuçları sorgulamaları devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca başlatılan bu pandemi destek ödemeleri için belirtilen şartları karşılayan vatandaşlar e devlet ekranı üzerinden başvurularını gerçekleştiriyor.

    1000 TL PANDEMİ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;

    TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

    0- Pazartesi

    2-Salı

    4-Çarşamba

    6-Perşembe

    8- Cuma

    günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

        PANDEMİ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

        Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

        Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

        Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

        Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

        Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
        5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

        5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

        İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

        İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
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        Haberler Ekonomi 1000 TL pandemi yardımı 3. faz ödemeleri ne zaman yapılacak? Başvurular nereden yapılıyor, şartlar neler?