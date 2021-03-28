1000 TL pandemi yardımı 3. faz ödemeleri ne zaman yapılacak? Başvurular nereden yapılıyor, şartlar neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Ekonomik olarak vatandaşlara destek sağlayan 1000 TL pandemi yardımınin ilk iki fazının sona ermesinin ardından 3.faz için vatandaşlar tarafındna yoğun ilgi başladı. 1000 TL pandemi yardımı 3. Faz başvuru ve ödemeleri hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.
1000 TL PANDEMİ YARDIMI 3. FAZ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA!
Mart ayının son günlerinde, 1000 TL sosyal yardım pandemi başvuru sonuçları sorgulamaları devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca başlatılan bu pandemi destek ödemeleri için belirtilen şartları karşılayan vatandaşlar e devlet ekranı üzerinden başvurularını gerçekleştiriyor.
1000 TL PANDEMİ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;
TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;
0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma
günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.