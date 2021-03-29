BİM 2 Nisan aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalog yine dopdolu! BİM hafta sonu ürünleri...

BİM aktüel katalog 2 Nisan haftasında da dopdolu olacak. BİM aktüel ürünler kataloğu 2 Nisan'da satışa çıkacak ürünleri tanıtttı. Türkiye'nin birçok noktasında bulunan BİM marketlerinde her Cuma günü indirimli ürünler satışa çıkıyor. Fırsat ürünlerini satın almak isteyen vatandaşlar da 2 Nisan BİM aktüel katalog listesini sorguluyor. İşte ürünlerin marka ve fiyat bilgileri...