BİM 2 Nisan aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalog yine dopdolu! BİM hafta sonu ürünleri...

BİM aktüel katalog 2 Nisan haftasında da dopdolu olacak. BİM aktüel ürünler kataloğu 2 Nisan'da satışa çıkacak ürünleri tanıtttı. Türkiye'nin birçok noktasında bulunan BİM marketlerinde her Cuma günü indirimli ürünler satışa çıkıyor. Fırsat ürünlerini satın almak isteyen vatandaşlar da 2 Nisan BİM aktüel katalog listesini sorguluyor. İşte ürünlerin marka ve fiyat bilgileri...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2 NİSAN!
Kumtel İnox Set Üstü Ocak 389 TL
Kumtel Aspiratör 199 TL
Chef's Pro Blender Seti 179 TL
Abdullah Efendi Keyif Közde Pişirme Teknolojili Türk Kahvesi Makinesi 249 TL
8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 199 TL
Mercusys Kablosuz Menzil Genişletici 169 TL
Relax Renkli Çelik Termos 500 ml 49,90 TL
Paşabahçe 3 Katlı Cam Sunum Seti 26,90 TL
Paşabahçe Cam Saklama Kabı 3,95 TL
Paşabahçe 12 Parça Çay Seti 19,90 TL
Dekoratif Raf / Sepet 36,90 TL
Heifer Işıklı Kettle 99,90 TL
Casilda Home Mutfak Havlu Seti 4'lü 17,90 TL
Barbie Alışveriş Oyun Seti 89,90 TL
Pilsan Halka Atma Oyunu 22,90 TL
Pilsan Tahterevalli 99,90 TL
Yağmur Damlası Oyuncağı 19,90 TL
Matchbox 3'lü Arabalar 22,90 TL
Oyuncak Motosiklet 19,90 TL
Polosmart Işıklı Nostaljik Radyo 119 TL
Modern Çiçeklik 79,90 TL
Askılı Akasya Saksı 3,5 Litre 14,90 TL
Askılı Akasya Saksı 1,5 Litre 7,95 TL
Akasya Saksı 2 Litre 6,95 TL