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    • 29.03.2021 16:47
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    aktüel ürünler kataloğu! katalog yine dopdolu! BİM hafta sonu ürünleri...

    2 Nisan ürünler kataloğu! her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden hesaplı ürünleri satışa çıkarıyor. 2 Nisan Cuma günü satışa çıkacak ürünler arasında; Kumtel İnox Set Üstü Ocak, Kumtel Aspiratör, Chef's Pro Blender Seti, 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Relax Renkli Çelik Termos, Mercusys Kablosuz Menzil Genişletici gibi ürünler dikkat çekiyor. İşte 2 Nisan BİM aktüel katalog ürünleri...

    takvim.com.tr
    BİM 2 Nisan aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalog yine dopdolu! BİM hafta sonu ürünleri...

    BİM aktüel katalog 2 Nisan haftasında da dopdolu olacak. BİM aktüel ürünler kataloğu 2 Nisan'da satışa çıkacak ürünleri tanıtttı. Türkiye'nin birçok noktasında bulunan BİM marketlerinde her Cuma günü indirimli ürünler satışa çıkıyor. Fırsat ürünlerini satın almak isteyen vatandaşlar da 2 Nisan BİM aktüel katalog listesini sorguluyor. İşte ürünlerin marka ve fiyat bilgileri...

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2 NİSAN!

    Kumtel İnox Set Üstü Ocak 389 TL

    Kumtel Aspiratör 199 TL

    Chef's Pro Blender Seti 179 TL

    Abdullah Efendi Keyif Közde Pişirme Teknolojili Türk Kahvesi Makinesi 249 TL

    8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 199 TL

    Mercusys Kablosuz Menzil Genişletici 169 TL

    Relax Renkli Çelik Termos 500 ml 49,90 TL

    Paşabahçe 3 Katlı Cam Sunum Seti 26,90 TL

    Paşabahçe Cam Saklama Kabı 3,95 TL

    Paşabahçe 12 Parça Çay Seti 19,90 TL

    Dekoratif Raf / Sepet 36,90 TL

    Heifer Işıklı Kettle 99,90 TL

    Casilda Home Mutfak Havlu Seti 4'lü 17,90 TL

    Barbie Alışveriş Oyun Seti 89,90 TL

    Pilsan Halka Atma Oyunu 22,90 TL

    Pilsan Tahterevalli 99,90 TL

    Yağmur Damlası Oyuncağı 19,90 TL

    Matchbox 3'lü Arabalar 22,90 TL

    Oyuncak Motosiklet 19,90 TL

    Polosmart Işıklı Nostaljik Radyo 119 TL

    Modern Çiçeklik 79,90 TL

    Askılı Akasya Saksı 3,5 Litre 14,90 TL

    Askılı Akasya Saksı 1,5 Litre 7,95 TL

    Akasya Saksı 2 Litre 6,95 TL

        Akasya Saksı 1 Litre 4,95 TL

        Akasya Kaktüs Saksısı 3,95 TL

        Dikdörtgen Balkon Saksısı 11 Litre 13,50 TL

        Dikdörtgen Balkon Saksısı 6 Litre 8,50 TL

        Askılı Nergiz Balkon Saksısı 6,5 Litre 14,90 TL

        Nergiz Saksı 15,5 Litre 15,90 TL

        Nergiz Saksı 10,5 Litre 12,90 TL

        Metal Çiçeklik 2'li 19,90 TL

        Çiçek Soğanı Çeşitleri 5,95 TL

        Sebze Yetiştirme Kiti 14,90 TL

        Burunlu Çiçek Sulama Kabı 7,50 TL

        Bitki Toprağı 10 Litre 5,95 TL

        Damla Sulama 3'lü 6,95 TL

        Solar Aydınlatma Sistemi 199 TL

        Solar Ledli Saplama Lamba 9,95 TL

        Bahçe & Plaj Şemsiyesi 89,90 TL

        Armut Koltuk 79,90 TL

        Profesyonel Ahşap Saplı Bahçe Çapası 15,90 TL

        Sensörlü Solar Duvar Lambası 49,90 TL

        Dal Budama Makası 79,90 TL

        Budama Makası 39,90 TL

        Ahşap Saplı Boyalı Çelik Keser 19,90 TL

        Bahçe El Alet Seti 3'lü 39,90 TL

        Yaprak Temizleme Tırmığı 18,90 TL

        Budama Testeresi 29,90 TL

        Elyaf Dolgulu Sandalye Minderi 40x40 cm 5,95 TL

        Rattan Görünümlü Plastik Koltuk 79,90 TL

        Rattan Görünümlü Plastik Tabure 9,95 TL

        Basınçlı Su ve İlaçlama Pompası 69,90 TL

        Spiral Hortum 10 metre 59,90 TL

        Sulama Hortumu Başlıkları 19,90 TL

        Musluk Hortumu Çoğaltıcısı 19,90 TL

        Makaralı Sulama Hortum Seti 99,90 TL

        Bahçe Sulama Fıskiyesi 14,90 TL

        3 Basamaklı Merdiven 99,90 TL

        Çok Amaçlı Sepet 14,90 TL

        Çok Amaçlı Büzgülü Sepet Büyük Boy 39,90 TL

        Tekerlekli Askılık 2'li 69,90 TL

        Çok Amaçlı Baza Altı Kutusu 19,90 TL

        Çok Amaçlı Mini Kutu 19,90 TL

        Çok Amaçlı Çanta 19,90 TL

        Mini Hurç 5,95 TL

        Maxi Hurç 6,95 TL

        Mega Hurç 8,95 TL

        Pamuklu Yolluk 70x120 cm 29,90 TL

        Pamuklu Paspas 40x60 cm 9,95 TL

        Çekmece Düzenleyici 7,95 TL

        Başucu Düzenleyici 19,90 TL

        Casilda Home Silikon Elyaf Yastık 50x70 cm 14,90 TL

        Pantolon Görünümlü Kadın Termal Tayt 24,90 TL

        Kadın Askılı Şık Çanta 23,90 TL

        Comfort Family Kadın Termal Spor Tayt 18,90 TL

        Ayakkabı Hurcu 14,90 TL

        Nakışlı El Havlusu 4,50 TL

        Kadın Terlik 9,95 TL

        Kadın Keten Taşlı Ayakkabı 19,90 TL

        Erkek Keten Süet Ayakkabı 24,90 TL

        Kız - Erkek Çocuk Günlük Ayakkabı 19,90 TL

        Vakumlu Hurç Seti 3'lü 16,90 TL

        Dikiş Aksesuarları 2,50 TL
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        Haberler Ekonomi BİM 2 Nisan aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalog yine dopdolu! BİM hafta sonu ürünleri...