Tüm doğalgaz alımlarımızı Türk lirası üzerinden yapıyoruz ve tüm giderlerimiz de aynı şekilde Türk lirası bazlı. Dolayısıyla, kur hareketleri operasyonumuzu etkilemiyor ve bu çok önemli bir artı. Halka arzımıza liderlik eden kurumlar da halka arz piyasasının dinamiklerinin hisse senedi piyasasından farklı olduğunu ve şirkete olan ilginin devam edeceğini söylüyorlar. Bu nedenle planımız çerçevesinde 25-26 Mart'ta talepleri toplayacağız."

HALKA ARZ GELİRİ YENİ YATIRIMLARA VE YURT DIŞI PLANLARINA AYRILACAK

Turan, Naturelgaz'ın taşımalı doğalgaz sektörünün lideri olduğunu ve boru hatlarının ulaşmadığı bölgelerdeki fabrika, işletme, üniversite ve hastaneler gibi birçok yere sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) taşıdıklarını aktardı.

İlçelere de taşıma yolla gaz götürdüklerini kaydeden Turan, "Bu da Türkiye'de son 4 yıldır yapılıyor ve bu alanda pazar payımız çok yüksek. 51 ilçeye doğalgazı bu şekilde götürüyoruz. Doğalgazı CNG olarak taşıyoruz ve oradaki gaz dağıtım firmasına teslim ediyoruz" diye konuştu.

Turan, Türkiye'de henüz emekleme aşamasında olan fakat büyüme potansiyeli gördükleri diğer iş kolunun ise doğalgazlı araçlara CNG tedariki olduğunu ifade etti.