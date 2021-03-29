SON DAKİKA: Kamuda 280 milyarlık KİT dönüşümü! BOTAŞ ve TCDD'de de yeniden yapılandırılacak





100 BİNE YAKIN PERSONEL VAR

Sabah'ta yer alan habere göre, Bakan Elvan, kanun hükmünde kararnameye tabi KİT'ler ve bağlı ortaklıklarında toplam personel sayısının 93 bin 552 olduğunu belirtti. Elvan, konuya ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta, "Ocak sonu itibarıyla 19 KİT ve bir bağlı ortaklıkta yönetim kurulları toplam 20 yönetim kurulu başkanı, 99 yönetim kurulu üyesinden oluşuyor.



Yönetim kurullarında görev yapan toplam yirmi başkan, 75 üye bulunuyor. Kadrolu personel sayısı 3 bin 963, sözleşmeli personel sayısı 42 bin 981, daimi işçi sayısı 46 bin 55, geçici işçi sayısı da 53'tür" diye konuştu.