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    • Ekonomi
    • 29.03.2021 09:14
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    • 29.03.2021 09:14
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    Fındık fiyatları ne kadar? 29 Mart Pazartesi Ordu, Giresun, Ünye, Zonguldak fındık borsalarında fındık kaç lira?

    Haftanın ilk gününde ? Sorusunun yanıtı merak edilerek araştırılıyor. Geçimini fındık ile sağlayan binlerce kişi fiyatların yükselmesini istiyor ve her gün merakla fiyatı takip ediyor. Fındık üreticileri kış döneminden sonra yeni sezon için bahçelerinin bakımını yaparak verimli bir sezon geçirmek için çaba sarf ediyor. 29 Mart Pazartesi günü fındık fiyatları ne kadar? Fındık fiyatları yükseliyor mu düşüyor mu? Serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar? İşte Ordu, , , Zonguldak, , Ünye, Giresun, , , , , Terme ve Trabzon güncel fındık fiyatları...

    takvim.com.tr
    29 Mart Pazartesi fındık fiyatları ne kadar?

    Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen fındık fiyatları değişiklik gösteriyor. Alıcılar kadar üretici de her gün güncel fiyatların ne kadar olduğunu yakından takip ediyor. Binlerce kişi arama motorları üzerinden Fındık fiyatları Fiskobirlik, 29 Mart Pazartesi, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira? Sorgulamaları sıklıkla yapılır oldu.

    29 MART PAZARTESİ GÜNCEL FINDIK FİYATLARI

    TMO FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 22,50 TL

    AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 21,36 TL - 24,77 TL

    ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL

    DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 21,36 TL - 24,77 TL

    FATSA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL

    GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 24,25 TL - 24,40 TL

    KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

    ORDU FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

        SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,75 TL

        SAMSUN FINDIK FİYATLARI : 21,00 TL - 23,50 TL

        TRABZON FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL

        TERME FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

        ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL

        ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL
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        Haberler Ekonomi Fındık fiyatları ne kadar? 29 Mart Pazartesi Ordu, Giresun, Ünye, Zonguldak fındık borsalarında fındık kaç lira?