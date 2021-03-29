Fındık fiyatları ne kadar? 29 Mart Pazartesi Ordu, Giresun, Ünye, Zonguldak fındık borsalarında fındık kaç lira?

Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen fındık fiyatları değişiklik gösteriyor. Alıcılar kadar üretici de her gün güncel fiyatların ne kadar olduğunu yakından takip ediyor. Binlerce kişi arama motorları üzerinden Fındık fiyatları Fiskobirlik, 29 Mart Pazartesi, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira? Sorgulamaları sıklıkla yapılır oldu.
29 MART PAZARTESİ GÜNCEL FINDIK FİYATLARI
TMO FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 22,50 TL
AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 21,36 TL - 24,77 TL
ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL
DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 21,36 TL - 24,77 TL
FATSA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL
GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 24,25 TL - 24,40 TL
KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL
ORDU FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL