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    • Ekonomi
    • 29.03.2021 08:57
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    • 29.03.2021 08:57
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    ne kadar oldu? Ons kaç dolar? 29 Mart Kapalıçarşı gram gümüş gram fiyatı!

    Altın fiyatlarıyla birlikte sıkça sorgulatılanlar arasında beyaz maden yer alıyor. Özellikle piyasaların günüyle birlikte altın ve gümüş piyasalarındaki hareketli seyir devam ederken gözler alış satış fiyatlarına çevrildi. Bu bağlamda alış satış fiyatları merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, ne kadar oldu? Ons gümüş kaç dolar? İşte 29 Mart Kapalıçarşı gram gümüş gram fiyatında son durum

    Gümüş fiyatları ne kadar oldu?

    Gümüş ve altın fiyatlarında hareketli seyir devam ediyor. Bu bağlamda küçük ve büyük ölçekteki yatırımcılar sabahın ilk saatleriyle birlikte fiyatlardaki son durumu araştırmaya başladı. Emtia piyasalarında cuma günü kapanışta altının ons fiyatı, dolardaki güçlenmenin etkisiyle hafta başından bu yana tutunduğu 1,730 dolar düzeyinin altına gerilemişti. Peki, Gümüş fiyatları ne kadar oldu? Ons gümüş kaç dolar? İşte gram gümüş gram fiyatları...

    GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    ALIŞ(TL) 6,47
    SATIŞ(TL) 6,47

    EMTİA PİYASALARI

    Ham petrol fiyatları Süveyş Kanalı'nda Ever Given adlı büyük bir konteyner gemisinin sıkışarak kalması ve giriş çıkışları kapatması ve kanalın açılmasının birkaç hafta sürebileceği endişeleriyle, gösterge Brent ham petrolünün ve Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı yüzde 4.0'ten çok yükseldi.

    Süveyş Kanalı'nda, çapraz bir şekilde karaya oturarak, geçişlerin durmasına ve bu nedenle milyarlarca dolarlık zarara neden olan 400 metre uzunluğundaki dev kuru yük gemisini kurtarma operasyonu devam ediyor.

    Uzmanlar, 200 bin tonun üzerinde yükü bulunduğu belirtilen geminin kurtarılıp, kanalın açılma operasyonunun günler ve hatta haftalar sürebileceğini belirtiliyor. Yaklaşık dört futbol sahası uzunluğunda olan ve Tayvanlı Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen Ever Given adlı gemi, kanalın güney ucunda bulunuyor.

    Altının ons fiyatı da, dolardaki güçlenmenin etkisiyle hafta başından bu yana tutunduğu 1,730 dolar düzeyinin altına geriledi.

        Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

        - Brent petrol yüzde 4.20 artışla 64.29 dolar,

        - Batı Teksas yüzde 4.40 artışla 60.96 dolar,

        - altın yüzde 0.11 artışla 1,728.85 dolar,

        - gümüş yüzde 0.61 düşüşle 24.90 dolar,

        - bakır yüzde 1.01 düşüşle 8.799.00 dolar,

        - platin yüzde 1.63 artışla 1,170.28 dolar,

        - paladyum yüzde 0.57 artışla 2,640.18 dolar düzeyindeydi.

        ALB Forex'in günlük emtia bülteninde, "ABD Tarım Bakanlığı'nın 25 Mart'ta yayınladığı verilere göre, ABD'nin net mısır ihracat satışları 18 Mart'ta sona eren haftada Çin'in alımıyla birlikte dört kattan fazla arttı" denildi ve eklendi:

        "Dünyanın en büyük şeker üretim bölgesi olan Brezilya'nın merkez-güney bölgesindeki fabrikalar, 2021/22 sezonunda yavaş bir başlangıç yaptı ve Mart ayının ilk yarısında kamış kırma, yılın aynı döneminde görülen hacimlerin yüzde 43 altında gerçekleşti.

        "Uluslararası Tahıl Konseyi, küresel tahıl üretiminin 2021/22 sezonunda 2.287 milyar ton rekor seviyeye çıkacağını tahmin ediyor, ancak daha büyük arzın daha yüksek tüketim tarafından tamamen emilmesini bekliyor.

        "ABD Tarım Bakanlığı (USDA), başta küçük ve dezavantajlı konumdaki çiftçilerin pandemiden zarar görmemesi için 12 milyar dolarlık yeni destek paketi ile daha fazla çiftçiye ulaşmayı hedefliyor.

            "USDA verilerine göre, ABD ovalarındaki yağışlar bu ay kışlık buğday mahsul oranlarını iyileştirdi.

            "Avrupa Kahve Federasyonu (ECF) verilerine göre, önemli Avrupa limanlarında tutulan yeşil kahve stokları Aralık 2020'de yüzde 1.0 arttı."
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            Haberler Ekonomi Gümüş fiyatları ne kadar oldu? Ons gümüş kaç dolar? 29 Mart Kapalıçarşı gram gümüş gram fiyatı!