Gümüş ve altın fiyatlarında hareketli seyir devam ediyor. Bu bağlamda küçük ve büyük ölçekteki yatırımcılar sabahın ilk saatleriyle birlikte fiyatlardaki son durumu araştırmaya başladı. Emtia piyasalarında cuma günü kapanışta altının ons fiyatı, dolardaki güçlenmenin etkisiyle hafta başından bu yana tutunduğu 1,730 dolar düzeyinin altına gerilemişti. Peki, Gümüş fiyatları ne kadar oldu? Ons gümüş kaç dolar? İşte gram gümüş gram fiyatları...
GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALIŞ(TL) 6,47
SATIŞ(TL) 6,47
EMTİA PİYASALARI
Ham petrol fiyatları Süveyş Kanalı'nda Ever Given adlı büyük bir konteyner gemisinin sıkışarak kalması ve giriş çıkışları kapatması ve kanalın açılmasının birkaç hafta sürebileceği endişeleriyle, gösterge Brent ham petrolünün ve Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı yüzde 4.0'ten çok yükseldi.
Süveyş Kanalı'nda, çapraz bir şekilde karaya oturarak, geçişlerin durmasına ve bu nedenle milyarlarca dolarlık zarara neden olan 400 metre uzunluğundaki dev kuru yük gemisini kurtarma operasyonu devam ediyor.
Uzmanlar, 200 bin tonun üzerinde yükü bulunduğu belirtilen geminin kurtarılıp, kanalın açılma operasyonunun günler ve hatta haftalar sürebileceğini belirtiliyor. Yaklaşık dört futbol sahası uzunluğunda olan ve Tayvanlı Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen Ever Given adlı gemi, kanalın güney ucunda bulunuyor.
Altının ons fiyatı da, dolardaki güçlenmenin etkisiyle hafta başından bu yana tutunduğu 1,730 dolar düzeyinin altına geriledi.