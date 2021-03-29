Gümüş ve altın fiyatlarında hareketli seyir devam ediyor. Bu bağlamda küçük ve büyük ölçekteki yatırımcılar sabahın ilk saatleriyle birlikte fiyatlardaki son durumu araştırmaya başladı. Emtia piyasalarında cuma günü kapanışta altının ons fiyatı, dolardaki güçlenmenin etkisiyle hafta başından bu yana tutunduğu 1,730 dolar düzeyinin altına gerilemişti. Peki, Gümüş fiyatları ne kadar oldu? Ons gümüş kaç dolar? İşte gram gümüş gram fiyatları...

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ALIŞ(TL) 6,47

SATIŞ(TL) 6,47