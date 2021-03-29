Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,75 değer kazanarak 29 Mart'ı 1.392,57 puandan noktaladı.
18 MİLYAR LİRA İŞLEM HACMİ
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,42 puan artarken, toplam işlem hacmi 18 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
KAZANDIRAN SEKTÖR
Bankacılık endeksi yüzde 0,23 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,41 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,48 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 2,68 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Analistler, petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüş eğiliminin yeni haftaya da taşındığını belirterek, döviz kurları ile tahvil faizlerinin seyrinin takip edileceğini söyledi.