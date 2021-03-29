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    • 29.03.2021 18:33
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    Borsa 29 Mart'ı yükselişle tamamladı! İşte endeksi son durum

    Son dakika haberi... Borsa yükselişe geçti. 'da endeksi, yüzde 0,75 değer kazanarak 29 Mart'ı 1.392,57 puandan noktaladı. Peki borsada hangi sektör kazandırdı hangi sektör kaybettirdi? İşte detaylar...

    AA
    Borsa yükseldi!

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,75 değer kazanarak 29 Mart'ı 1.392,57 puandan noktaladı.

    18 MİLYAR LİRA İŞLEM HACMİ
    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,42 puan artarken, toplam işlem hacmi 18 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    KAZANDIRAN SEKTÖR
    Bankacılık endeksi yüzde 0,23 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,41 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,48 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 2,68 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

    Analistler, petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüş eğiliminin yeni haftaya da taşındığını belirterek, döviz kurları ile tahvil faizlerinin seyrinin takip edileceğini söyledi.

        Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve aşılama çalışmalarının da izleneceğini aktaran analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva'ın konuşması, Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesinde ekonomik güven endeksi, ABD'de konut fiyatları ve ekonomik güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

        BIST 100 DİRENÇ KONUMUNA GELDİ
        Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.450 seviyesinin direnç konumuna geldiğini ve bu seviyenin üzerinde yapılacak kapanışların alımların güçlenmesini sağlayabileceğini, 1.340 puanın ise destek olarak öne çıktığını bildirdi.

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        Haberler Ekonomi Borsa 29 Mart'ı yükselişle tamamladı! İşte BIST 100 endeksi son durum