KAZANDIRAN SEKTÖR

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,41 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,48 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 2,68 ile finansal kiralama, faktoring oldu.