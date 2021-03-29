Renault Megane'lar için avantajlı fiyat ve faiz oranları

Renault Megane modelinin fiyatları 2020 için 201 bin 100 TL'den, 2021 modelleri ise 203 bin 900 TL'den başlıyor. Aracın en donanımlı versiyonu ise 370 bin 900 TL'ye kadar çıkıyor. Model 1.3 litre ve 1.5 litrelik iki farklı motor seçeneği sunuyor. 1.5 litrelik motorlar 115 beygir güç üretiyor. 1.3 litrelik motor ise 140 beygir güce sahip. Hem benzinli hem de dizel seçenekleri mevcut.

Modelde birçok opsiyon bulunuyor. Teknoloji paketi, renk seçenekleri gibi opsiyonlar mevcut. İstek ve ihtiyaçlara göre dizayn edebiliyoruz. Opsiyonların fiyatları ise bin TL ile 18 bin TL arasında değişiyor.