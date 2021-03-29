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    • Ekonomi
    • 30.03.2021 07:43
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    • 30.03.2021 07:43
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    155.000 TL'ye sıfır araba! Kadjar Talisman fiyatları... 2021 fiyat listesini açıkladı!

    , , , , , Kadjar ve Talisman 2021 fiyat listesi... C segment sedan denilince ilk akla gelen otomobillerden avantajlı fiyat ve faiz oranlarıyla satılıyor. Talisman konusunda başarı sağlayamasa da ile çok büyük satış rakamlarına ulaşıldı. Megane, sade ve kullanışlı tasarımın yanı sıra fiyat konusuna da dikkat ediyor. Sıfır araç alırken dikkat edilmesi gerekenler ise şu şekilde oluyor; Özellikle o markayı ilk kez kullanacaksanız mutlaka temel özellikleri hakkında bilgi almanız gerekiyor. Bunlar farın, sileceklerin, sinyalin, selektörün, dörtlü ikaz ışıklarının ve viteslerin kullanımı vs. gibi mutlaka bilinmesi gereken özelliklerdir.

    takvim.com.tr
    155.000 TL'den başlıyor! Renault 2021 fiyat listesini açıkladı!

    Renault 2021 fiyat listesi otomobil almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Bilindiği gibi 2. el otomobil fiyatları bir hayli artınca vatandaşlar da sıfır arabalara yönelmişti. Bu bağlamda Renault Clio Symbol Megane Kadjar Talisman güncel fiyatları sayfamızda yer alıyor. Bu anlamda
    birçok otomobil üreticisi pandemi sonrası satışlarını arttırmak amacıyla hem düşük faiz hem de indirimli araç satışına başladı. Bu markalardan biri olan Renault, C segment araçlar içinde fiyat performans konusunda orta seviyede. Çok fazla donanıma sahip değil ancak fiyata bunu yansıtıyor. İşte yeni Renault Clio, Clio Sport Tourer, Symbol, Megane HB, Megane Sedan, Kadjar ve Talisman 2021 fiyat listesi...

    Renault Megane'lar için avantajlı fiyat ve faiz oranları

    Renault Megane modelinin fiyatları 2020 için 201 bin 100 TL'den, 2021 modelleri ise 203 bin 900 TL'den başlıyor. Aracın en donanımlı versiyonu ise 370 bin 900 TL'ye kadar çıkıyor. Model 1.3 litre ve 1.5 litrelik iki farklı motor seçeneği sunuyor. 1.5 litrelik motorlar 115 beygir güç üretiyor. 1.3 litrelik motor ise 140 beygir güce sahip. Hem benzinli hem de dizel seçenekleri mevcut.

    Modelde birçok opsiyon bulunuyor. Teknoloji paketi, renk seçenekleri gibi opsiyonlar mevcut. İstek ve ihtiyaçlara göre dizayn edebiliyoruz. Opsiyonların fiyatları ise bin TL ile 18 bin TL arasında değişiyor.

    Renault, kredi kampanyasını 140 beygirlik 2020 model yılı Renault Megane Sedan Joy 1.3 TCe modeli için sunuyor. Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili kampanya kapsamında, 100.000 TL kredi tutarı ve 12 ay vade ya da 50.000 TL kredi tutarı ve 24 ay vade seçeneği ile yüzde 0.99 faiz oranı sunulmaktadır.

    Bunun yanı sıra bir diğer kampanyada ise modeli 2.500 TL taksitle alabilme imkanımız mevcut. Renault Finans'tan kredi kullanıldığında, sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni Megane Sedan Joy 1.3 TCe EDC 140 bg perakende satın alımında 217.100 TL'lik fiyat ile geçerlidir. Kampanyada, 151.100 TL peşinat ile 65.000 TL kredi, 36 ay vade ve %1,34 faiz oranı, aylık ödeme 2.488 TL'dir.

        YENİ RENAULT KOLEOS 2021 FİYATLARI NE KADAR?

        Yenilenen tasarım ve üst düzey malzeme kalitesiyle bilinen Yeni Renault Koleos'a 2021 senesinde 493.100 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. İç ve dış tasarımı ve ince detaylarıyla dikkat çeken bir SUV olan araçta geniş alt koruması, yeniden tasarlanmış ön ızgara, Renault'nun özgün imzası C şeklindeki LED gündüz farları ve krom kaplama ön tampon ile yeni Renault Koleos tüm dikkatleri üzerine topluyor.

        Yeni Renault Clio Fiyatları

        Dinamik hatları ve dikkat çeken detaylarıyla daha ilk bakışta araba sevdalılarını cezbeden Yeni Renault Clio modeli, C şeklindeki Renault imzalı gündüz farları ve turuncu rengiyle en gözde araçlardan biri olarak biliniyor. Ayda 2.225 TL taksitle sahip olunabilen Yeni Renault Clio'nun başlangıç fiyatı ise 155.000 TL.

        Yeni Renault CAPTUR Fiyatları

        Bir başka model ise Akıllı Kokpit ve Multi Sense özelliklerinin bulunduğu Yeni Renault CAPTUR modeli. Bu modele ise ayda 3.503 TL taksitle 36 ayda sahip olunabiliyor. Modelin başlangıç fiyatı 298.000 TL. Araç ön panel, havalandırma, vites çevresi, kol dayama alanları ve koltuk gibi bir çok farklı kişiselleştirme seçenekleriyle kendi isteğinize göre kişiselleştirilebiliyor.

            Yeni Renault KADJAR Fiyatları

            Yeni Renault KADJAR, ayda 4.052 TL taksitle 36 ayda alınabilecek modellerden. Aracın başlangıç fiyatı ise362.100 TL. Yeni Kadjar özellikleri ve donanımları sayesinde daha keyifli, daha güvenli ve daha iyi bir sürüş deneyimi sunuyor.

            SIFIR ARAÇ ALIRKEN DİKKAT!

            Özellikle o markayı ilk kez kullanacaksanız mutlaka temel özellikleri hakkında bilgi almanız gerekiyor. Bunlar farın, sileceklerin, sinyalin, selektörün, dörtlü ikaz ışıklarının ve viteslerin kullanımı vs. gibi mutlaka bilinmesi gereken özelliklerdir. Bazı firmalarda satış adetleri fazla olduğu için bu iş aceleye getirilip, müşteri yeterince bilgi sahibi edilmeden araç teslim edilmektedir. Siz araç sahibi olarak çok aciliyetiniz olmadığı sürece kesinlikle aracı en kısa sürede teslim alma yoluna gitmek için ısrarda bulunmayın. Bırakın size teslimat zamanı için randevunuzu versinler. Randevunuzda gelin ve aracınızın özelliklerini mutlaka çok iyi bir şekilde dinleyin gerekiyorsa video çekimi yapın.

            Aracınızın özelliklerini öğrendikten sonra aracınızın tarafınızdan kontrol edilme kısmına gelin. Öncelikle yedek lastik, kriko, paspas, bijon anahtarı (varsa şifreli bijon), çeki demiri,kriko, trafik-ilkyardım seti, araç faturası,garanti belgesi ve kullanım klavuzunun eksiksiz olduğunu görün. Aracınızı ıslak, kirli ve karanlıkta teslim almaktan kaçının. Aydınlık bir ortamda biraz vakit ayırarak mutlaka gözünüzle ezik ya da çizik varmı diye kontrol edin. Genellikle böyle durumlar satış öncesinde müşteriye söylenir ama yine de gözden kaçma ihtimali olabileceğini unutmayın.

            Özellikle ön tampon alt kısımları ve kapıların açıldığında yandaki bir yere değebilecek kısımlarını kontrol edin. Camlarınızı ve varsa sunroofu açıp kapatıp çalışırken ses çıkarıp çıkarmadığını kontrol edin. Motor sıvılarını tam olup olmadığını ve lastik basınçlarınızın doğru ayarlandığını mutlaka sorun.Aracınızın bakım aralıklarını ve garanti süresini mutlaka öğrenin. Acil durumda aramanız geren yol yardımı telefonunu mutlaka alın.
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            Haberler Ekonomi 155.000 TL'ye sıfır araba! Renault Clio Symbol Megane Kadjar Talisman fiyatları... Renault 2021 fiyat listesini açıkladı!