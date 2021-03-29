Çiftlere sıfır faizli, 6 ayı ödemesiz evlilik kredisi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, salgın sürecinde evlenme oranının düştüğünü belirterek, düğün sektörünün canlanması ve ekonominin hareketlenmesi için yeni evlenecek çiftlere, sıfır faizli ve 6 ay geri ödemesiz evlilik kredisi verilmesi talebinde bulundu.

Yuva kuracak çiftlerin yaptığı harcamaların 415 meslek koluna etki ettiğini anlatan Palandöken, "Çiftlere evlilik kredisi müjdesi verilirse hem gençler dünyaevine girer hem piyasada hareketlenme yaşanır" dedi.