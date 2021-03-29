Marketlerin sunduğu aktüel ürünler vatandaşlar tarafından sık sık yakından takip ediliyor. A101 aktüel katalog 1 Nisan gününde birbirinden hesaplı ürünleri katalogla tanıtıyor. A101 aktüel ürünler kataloğunda satışa çıkacak aktüel ürünler arasında; teknolojiden gıdaya, hobi ürünlerinden giyime kadar birçok ürün bulunuyor. Türkiye'nin birçok yerinde bulunan A101 marketlerinden uygun fiyatlı ürünler alabilirsiniz. İşte, 1 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu!
1 NİSAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Toshiba 65UL2063DT 65" Ultra HD Smart Led Tv 5.699 TL
HI-LEVEL HL55UAL402 55" Ultra HD Android Smart Led Tv 3.599 TL
HI-LEVEL 32HL555 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 1.499 TL
Reeder P13 Blue Cep Telefonu 1.299 TL
SEG SNF 4500 No-Frost Buzdolabı 2.799 TL
SEG STF 65 Turbo Fırın 1.299 TL
Singer M1605 Dikiş Makinesi 599 TL
Tefal FV3951 Easygliss Byharlı Ütü 399 TL
Fantom CC 3500 Carbon Cyclone Süpürge 579
Arzum AR 1131 Lusso El Blender Seti 229 TL
Arzum AR 5069 Nuvo Saç Maşası 89,95 TL
Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 89,95 TL