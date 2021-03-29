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    • 29.03.2021 17:34
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    1 Nisan 2021 Perşembe aktüel ürünler kataloğu! Teknolojik ürünlerde dev fırsatlar sizleri bekliyor!

    aktüel katalog ile her hafta satışa çıkan uygun fiyatlı ürünleri görüntüleyebiliyorsunuz. yine dopdolu! A101 marketlerinde satışa sunulacak ürünlerin arasında; Toshiba 65" Ultra HD Smart Led Televizyon, HI-LEVEL 55" Ultra HD Android Smart Led Televizyon, SEG No-Frost Buzdolabı, SEG Mekanik Silindirik Termosifon, Singer Dikiş Makinesi, ge, , Arzum Nuvo Saç Maşası dikkat çekiyor. Haberimizden bu hafta satışa çıkacak 1 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu listesine ulaşabilirsiniz. İşte ürünlerin fiyat bilgisi...

    takvim.com.tr
    1 Nisan A101 aktüel kataloğu!

    Marketlerin sunduğu aktüel ürünler vatandaşlar tarafından sık sık yakından takip ediliyor. A101 aktüel katalog 1 Nisan gününde birbirinden hesaplı ürünleri katalogla tanıtıyor. A101 aktüel ürünler kataloğunda satışa çıkacak aktüel ürünler arasında; teknolojiden gıdaya, hobi ürünlerinden giyime kadar birçok ürün bulunuyor. Türkiye'nin birçok yerinde bulunan A101 marketlerinden uygun fiyatlı ürünler alabilirsiniz. İşte, 1 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu!

    1 NİSAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Toshiba 65UL2063DT 65" Ultra HD Smart Led Tv 5.699 TL

    HI-LEVEL HL55UAL402 55" Ultra HD Android Smart Led Tv 3.599 TL

    HI-LEVEL 32HL555 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 1.499 TL

    Reeder P13 Blue Cep Telefonu 1.299 TL

    SEG SNF 4500 No-Frost Buzdolabı 2.799 TL

    SEG STF 65 Turbo Fırın 1.299 TL

    Singer M1605 Dikiş Makinesi 599 TL

    Tefal FV3951 Easygliss Byharlı Ütü 399 TL

    Fantom CC 3500 Carbon Cyclone Süpürge 579

    Arzum AR 1131 Lusso El Blender Seti 229 TL

    Arzum AR 5069 Nuvo Saç Maşası 89,95 TL

    Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 89,95 TL

        Arzum AR 1131 Lusso El Blender Seti 229 TL

        Arzum AR 5069 Nuvo Saç Maşası 89,95 TL

        Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 89,95 TL

        Aprilla AHC 5008 Saç Kesme Makinesi 69,95 TL

        Piranha Araç İçi Şişme Yatak 154,95 TL

        Piranha Araç Tipi El Süpürgesi 49,95 TL

        Piranha 7785 Oto Multimedya Sistemi 399 TL

        Sinbo French Press 14,95 TL

        Taç Luna 7 Parça Granit Tencere Seti 349,95 TL

        Cem Nero Midi Ürünler 29,95 TL

        Pandelli Kızartma Tenceresi 39,95 TL

        Seramik Fırın Kabı Çeşitleri 22,50 TL

            Paşabahçe Generation Kase Seti 7 Parça 24,95 TL

            Seramik Kek Kalıbı 27,50 TL

            Metal Oturma Grubu 2.399 TL

            Rattan Görünümlü Cam Tabalı Masa ve Sandalye Seti 1.499 TL

            Yatarlı 3 Kişilik Salıncak 1.999 TL

            Askılı Salıncak 1.499 TL
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            Haberler Ekonomi A101 1 Nisan 2021 Perşembe aktüel ürünler kataloğu! Teknolojik ürünlerde dev fırsatlar sizleri bekliyor!