Marketlerin sunduğu aktüel ürünler vatandaşlar tarafından sık sık yakından takip ediliyor. A101 aktüel katalog 1 Nisan gününde birbirinden hesaplı ürünleri katalogla tanıtıyor. A101 aktüel ürünler kataloğunda satışa çıkacak aktüel ürünler arasında; teknolojiden gıdaya, hobi ürünlerinden giyime kadar birçok ürün bulunuyor. Türkiye'nin birçok yerinde bulunan A101 marketlerinden uygun fiyatlı ürünler alabilirsiniz. İşte, 1 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu!

1 NİSAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Toshiba 65UL2063DT 65" Ultra HD Smart Led Tv 5.699 TL

HI-LEVEL HL55UAL402 55" Ultra HD Android Smart Led Tv 3.599 TL

HI-LEVEL 32HL555 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 1.499 TL