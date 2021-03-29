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    • Ekonomi
    • 29.03.2021 16:29
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    • 29.03.2021 16:29
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    E-devlet üzerinden başvuru yapana 15 dakikada 10.000 TL nakit para! Ödemeler son sürat başladı! Acele edin...

    ı sürecinde valilikler ve kaymakamlıklar tarafından birden fazla yardım verilmeye devam ediliyor. Devletimiz ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar için yardımları hız kesmeden sağlıyor. Bu yardımların bazıları bakanlıklar aracılığıyla bazıları ise valilik, kaymakamlık gibi kurumlar tarafından veriliyor. Özellikle öğrenciler için eğitim yardımları, kira yardımları, erzak yardımları ve fakirlik maaşları gibi birçok yardım ön planda yer alıyor. Peki, ? Fakir lere sağlanan yardımlar nelerdir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    E devletten başvuru yapanlara 15 dakikada 10.000 TL nakit!

    E-devlet üzerinden başvuru yapana 15 dakikada 10.000 TL nakit para! Valilikler ve kaymakamlıklardan salgın süreçleri içerisinde bir hayli yardım sağlanmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar için destekler sürat kesmeden sağlanıyor. Valilikler, kaymakamlıklar ve belediyeler gibi kuruluşlar tarafından durumu iyi olmayan kişiler için destekler geliyor. Parasal anlamda verilen desteklerin nasıl yapıldığı vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Öğrenciler için ödenen eğitim yardımları, kira yardımları ve fakirlik maaşları gibi birçok yardım ön planda yer alıyor. Peki, valilik ve kaymakamlık destek ödemelerine nasıl başvurulur? İşte detaylar...

    VALİLİKLER VE KAYMAKAMLIK DESTEK ÖDEMELERİ

    Maddi durumu iyi olmayan, geliri bulunmayan ya da düşük gelirli olan vatandaşlara valiliklerden çeşitli alanlarda ödemeler yapılır.

    Vatandaşların içinde bulundukları durumlara göre oluşan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sağlanan bu destek ödemeleri yakacak yardımı, erzak yardımı, eğitim yardımı, maddi destek ve nakit para yardımı gibi alanlarda ödenir.

    VALİLİKLERDEN ALINAN YARDIMLAR

    Valilikler tarafından vatandaşa sağlanan yardım ve destekler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak gerçekleştirilen yardımları kapsamakta olup bunlar 450 TL olarak ödenen öğrenci yardım parası, kira yardımı, fakirlik maaşı yardım kalemleridir. Bu yardımlardan yararlanmak için kimlik belgesi ve fotokopisi, ikametgah belgesi, geliri olmadığına dair gelir test, başvuru dilekçesi, emekliliğe hak kazanmamış olmak, gayrimenkul ve menkul sahibi olmamak şartlarını sağlaması gerekmektedir.

        FAKİR AİLELERE DEVLET YARDIMI

        Durumu olmayan ve ailesini geçindiremeyen vatandaşlarımız için devletimiz kapılarını açarak bir çok yardımda bulunmaktadır. Maddi yardımların yanı sıra kira, giyecek, yiyecek, yakacak yardımları da verilmektedir. Ülkemizde çok sayıda vatandaşımız açlık sınırının altında yaşamaktadır. Bu nedenle de bir çok aile maddi yetersizlikler sonucunda oldukça sıkıntı yaşamaktadır. Devletimiz ilk olarak İş-kur tarafından işsiz olan vatandaşlarımıza iş imkanı sunmaktadır. Bunun yanı sıra çalışamayacak durumda olan ve hiç bir geliri bulunmayan vatandaşlarımız için fakirlik maaşı verilerek bir çok aileye maddi destek sağlanmaktadır.

        Belediye yardımı nasıl alınır, belediye yardımı başvurusu?

        Erzak yardımı belediyelerce ihtiyaç sahiplerine koliler halinde dağtılabileceği gibi kupon ya da nakdi yardım şeklinde olabilir.

        ERZAK YARDIMICI İÇİN GEREKLİ BELGELER HANGİLERİDİR?

        Belediyenin erzak yardımından faydalanmak isteyen kişiler belli başlı şartlara uyuyor olması gerekiyor. Erzak yardımından yararlanmak için gerekli belgeler şöyle:

        Nüfus cüdanı fotokopisi

        Dilekçe

        Muhtaçlık belgesi (Muhtarlıktan alabilirsiniz)

        Ayrıca belediyeler farklı belgeler de talep edebilir. Bu nedenle başvuru öncesinde belediyelerde bilgi almalısınız.

        Belediyelerin ihtiyaç sahiplerine sunduğu yardımlar şöyle:

        Belediye yardım parası

        Odun ve kömür yardımı

        Gıda ve erzak yardımı

        Muhtaç asker ailesi yardımı

        Belediye yaşlı bakım hizmetleri

        Kırtasiye yardımı

        Öğrencilere okul yardımı

        Belediye bursu

        Giyecek yardımı

        Sosyal yardım kartı

        Şehit ve gazi yakınlarına yardım

        Fakir ailelere kira yardımı

        Sağlık ve ilaç yardımı

        Bebekler için bez ve mama yardımı

        Engelli yardımları

        BELEDİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Belediyeden belediye başvuru işlemlerinin adımları değişmektedir. Bazı belediyeler başvuruları telefonla bazıları ise bizzat görüşmeyle almakta. Bu nedenle bağlı bulunduğunuz belediyeye gidip konu hakkında destek alabilirsiniz.

        BELEDİYEDEN NAKDİ YARDIM ALMAK İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

        Belediyelerden nakdi yardım almak erzak yardımı almaktan daha zordur. Çünkü kişiler ihtiyaç sahibi olduklarını belgelerle kanıtlamak durumundadır. İşte, nakdi yardım almak isteyenler için gerekli olan belgeler:

        TC kimlik numaranızın yazdığı kimlik belgeniz

        Yardım dilekçesi

        Sağlık provizyon aktivasyon belgesi. Bu belge Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınır. Bu belgenin istenmesinin sebebi, kişinin çalışıp çalışmadığını görebilmektir.

        Muhtarlıktan alınmış ikametgah belgesi

        Üzerine kayıtlı araç olmadığına dair belge

        Ayrıca belediyeye başvuru yapmadan önce gerekli evraklar konusunda daha net bilgi almalısınız. Çünkü belediyelerin istediği belgeler farklı olabilir.

            BELEDİYELERİN YAPTIĞI YARDIMLAR

            Her belediyenin Sosyal Yardım ve Hizmet yönetmeliği bulunmaktadır. Bu yönetmelikler dahilinde belediyeler aşağıda sayılan kişilere tespit sonucunda ayni ve nakdi yardım yapmaktadır;

            Sigortalı bir işte çalışmayan ve sosyal güvencesi olmayan şahıs ve ailelere
            Evinde yeme ihtiyacını karşılayamayacak olanlara düzenli olarak yapılacak yemek yardımları
            Yaşlılara ve engellilere yapılan yardımlar
            Doğal felaketler sebebi ile yardıma muhtaç olan kişilere yapılan yardımlar
            Hastalıkları sebebi ile çalışamayacak durumda olanlar
            Belediyenin inceleme yapan komisyonu tarafından yardıma muhtaç olduğunun tespiti yapılan kimseler
            Eğitim amaçlı yapılan yardımlar başlıklarında ve bu şekilde mağduriyet yaşayan kişilere yardım yapılmaktadır.
            Belediyelerden yardım talebinde bulunmak isteyen kişilerin ikametgah belgeleri, T.C. kimlik fotokopisi ve başvuru taleplerini anlatan bir dilekçe ile belediyelere, kolluk kuvvetlerine ya da muhtarlarına giderek başvuruda bulunmaları yeterli olmaktadır. Başvuru sonrasında belediye ekiplerince adresinizde inceleme yapılacaktır. Bu sebeple gerçek manada muhtaç olduğunuzun anlaşılması durumunda yardımlardan faydalanmaya başlayabileceksiniz.

            KAYMAKAMLIK YARDIM LİSTESİ

            Bunların dışında kaymakamlıklarda ihtiyacı olan vatandaşlara özel destekler sağlıyor. Kaymakamlıklar tarafından sağlanan maddi yardımlara dair listyi aşağıda paylaşıyoruz. Kaymakamlık yardımlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar da başvurularını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapacaklar.

            1-) 1. Grup Yardımlar Kadınlar için;

            Çocuk yardımı, Doğum yardım parası, Eşi cezaevine giren kadınlar için sağlanan sosyal yardımlar, Dul kadınlara destek yardımları, Şartlı gebelik için maddi yardımlar, Bebek maması ve bez yardımı,

            2-) 2. Grup Yardımlar Sağlık Alanında

            Muhtaçlık maaşları, Sosyal destek yardımları, Tıbbi malzeme desteği, Yatalak hasta bezi yardımları, Engelli raporu sahiplerine maaş yardımı, Evde bakım parası ödemeleri, Şartlı sağlık destekleri.

            3-) 3. Grup Yardımlar Genel

            Kira yardımı, Yakacak yardımı, Proje geliştirme desteği, Eğitim/öğretim yardımı, Bayramlık ve gıda yardımı, Gıda desteği, Kıyafet desteği, Afet yardımları,65 yaş üstü maaşlar,
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            Haberler Ekonomi E-devlet üzerinden başvuru yapana 15 dakikada 10.000 TL nakit para! Ödemeler son sürat başladı! Acele edin...