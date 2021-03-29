E-devlet üzerinden başvuru yapana 15 dakikada 10.000 TL nakit para! Ödemeler son sürat başladı! Acele edin...

E-devlet üzerinden başvuru yapana 15 dakikada 10.000 TL nakit para! Valilikler ve kaymakamlıklardan salgın süreçleri içerisinde bir hayli yardım sağlanmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar için destekler sürat kesmeden sağlanıyor. Valilikler, kaymakamlıklar ve belediyeler gibi kuruluşlar tarafından durumu iyi olmayan kişiler için destekler geliyor. Parasal anlamda verilen desteklerin nasıl yapıldığı vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Öğrenciler için ödenen eğitim yardımları, kira yardımları ve fakirlik maaşları gibi birçok yardım ön planda yer alıyor. Peki, valilik ve kaymakamlık destek ödemelerine nasıl başvurulur? İşte detaylar...
VALİLİKLER VE KAYMAKAMLIK DESTEK ÖDEMELERİ
Maddi durumu iyi olmayan, geliri bulunmayan ya da düşük gelirli olan vatandaşlara valiliklerden çeşitli alanlarda ödemeler yapılır.
Vatandaşların içinde bulundukları durumlara göre oluşan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sağlanan bu destek ödemeleri yakacak yardımı, erzak yardımı, eğitim yardımı, maddi destek ve nakit para yardımı gibi alanlarda ödenir.
VALİLİKLERDEN ALINAN YARDIMLAR
Valilikler tarafından vatandaşa sağlanan yardım ve destekler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak gerçekleştirilen yardımları kapsamakta olup bunlar 450 TL olarak ödenen öğrenci yardım parası, kira yardımı, fakirlik maaşı yardım kalemleridir. Bu yardımlardan yararlanmak için kimlik belgesi ve fotokopisi, ikametgah belgesi, geliri olmadığına dair gelir test, başvuru dilekçesi, emekliliğe hak kazanmamış olmak, gayrimenkul ve menkul sahibi olmamak şartlarını sağlaması gerekmektedir.