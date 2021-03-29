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    • Ekonomi
    • 29.03.2021 11:38
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    • 29.03.2021 11:38
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    Ardıçlı başvuru dönemi başladı! 2021 TOKİ Konya başvuru şartları nelerdir?

    Ardıçlı başvuru döneminin başlamasının ardından vatandaşlar 2021 TOKİ Konya başvuru şartları hakkında araştırma yapıyor. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar uygun fiyatlı evlerden faydalanmak istiyor. TOKİ Konya Selçuklu Ardıçlı konut projesinde 170 adet konutun satışı için başvurular 29 Mart-2 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılabiliyor. İşte, TOKİ Konya başvuruları hakkında merak edilen bilgiler...

    takvim.com.tr
    TOKİ Konya Ardıçlı başvuru dönemi başladı! 2021 TOKİ Konya başvuru şartları nelerdir?

    TOKİ Konya başvuru şartları nelerdir? 2021 TOKİ Konya Ardıçlı başvuru dönemi başladı ve 2 Nisan'a kadar devam edecek. TOKİ Konya başvuruları hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Uygun fiyatlı ev sahibi olmak isteyenler TOKİ Konya Arduçlu başvuru şartları hakkında araştırma yapıyor. Kuralı satış yöntemiyle satışa çıkartılan konutlar için başvurular 29 Mart 2021 Pazartesi günü başladı ve 2 Nisan 2021 Cuma gününe kadar devam edecek.

    TOKİ KONYA ARDIÇLI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    Başvurular, Halkbank Zafer Sanayi Sitesi şubesine bizzat yapılacak.

    e-Devlet ile yapılacak başvuruların ise 1 Nisan 2021'de sona ereceğini belirtelim.

    TOKİ Ardıçlı konut kura tarihi de belli oldu. 2+1 nitelikli 131 adet, 3+1 nitelikli 39 adet olmak üzere toplam 170 adet konut için bu sayıdan fazla başvuru olması halinde noter huzurunda kura çekilecek. 'Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası' için belirlenen tarih ise 8 Nisan 2021 olarak belirlendi.

    Konya Selçuklu ilçesindeki konutlara başvuru bedeli 2+1 ve 3+1 konutlar için farklılık gösteriyor. Buna göre; 2+1 konutların başvuru bedeli 1000 TL, 3+1 konutları başvuru bedeli ise 2 bin TL olarak belirlendi

    ÖDEME BİLGİLERİ

    Peşinat ve Vade Seçenekleri: %12 peşinat bedeli için 180 ay vade, %20 peşinat bedeli için 240 ay vade

    Taksit Ödeme Başlangıç Tarihi: Konut teslim tarihini takip eden ay

    Taksit Ödeme Periyodu: Ayda bir

    Borç Bakiyesi Güncelleme Periyodu: Yılda iki kez (altı ayda bir, Ocak –Temmuz)

    Güncelleme Oranı: Bir önceki 6 aylık dönemdeki, Memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olan

    İlk Dönemsel Artış Tarihi: Konut teslim tarihine göre İDARE'ce belirlenecektir.

        1) Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar seçecekleri peşinat ve vade seçeneği ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.

        2) Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir.

        3) Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili Banka Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda sunulmaktadır.

        KONUT ALMA HAKKI VE KONUT BELİRLEME KURASI

        1) Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası, noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.

        2) Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ile belirlenecektir.

        3) Kura sırasında %50 yedek belirlenecektir.

        4) Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır. Başvuru şartlarını sağlayan hak sahipleri kategorilerinin önceliğine ve başvuru sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından gerçekleştireceklerdir.

        5) Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

        6) Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut değişikliği) yapabileceklerdir.
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        Haberler Ekonomi TOKİ Konya Ardıçlı başvuru dönemi başladı! 2021 TOKİ Konya başvuru şartları nelerdir?