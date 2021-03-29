TOKİ Konya Ardıçlı başvuru dönemi başladı! 2021 TOKİ Konya başvuru şartları nelerdir?

Konya Selçuklu ilçesindeki konutlara başvuru bedeli 2+1 ve 3+1 konutlar için farklılık gösteriyor. Buna göre; 2+1 konutların başvuru bedeli 1000 TL, 3+1 konutları başvuru bedeli ise 2 bin TL olarak belirlendi

ÖDEME BİLGİLERİ

Peşinat ve Vade Seçenekleri: %12 peşinat bedeli için 180 ay vade, %20 peşinat bedeli için 240 ay vade

Taksit Ödeme Başlangıç Tarihi: Konut teslim tarihini takip eden ay

Taksit Ödeme Periyodu: Ayda bir

Borç Bakiyesi Güncelleme Periyodu: Yılda iki kez (altı ayda bir, Ocak –Temmuz)

Güncelleme Oranı: Bir önceki 6 aylık dönemdeki, Memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olan

İlk Dönemsel Artış Tarihi: Konut teslim tarihine göre İDARE'ce belirlenecektir.