TOKİ Konya Ardıçlı başvuru dönemi başladı! 2021 TOKİ Konya başvuru şartları nelerdir?

TOKİ Konya başvuru şartları nelerdir? 2021 TOKİ Konya Ardıçlı başvuru dönemi başladı ve 2 Nisan'a kadar devam edecek. TOKİ Konya başvuruları hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Uygun fiyatlı ev sahibi olmak isteyenler TOKİ Konya Arduçlu başvuru şartları hakkında araştırma yapıyor. Kuralı satış yöntemiyle satışa çıkartılan konutlar için başvurular 29 Mart 2021 Pazartesi günü başladı ve 2 Nisan 2021 Cuma gününe kadar devam edecek.
TOKİ KONYA ARDIÇLI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular, Halkbank Zafer Sanayi Sitesi şubesine bizzat yapılacak.
e-Devlet ile yapılacak başvuruların ise 1 Nisan 2021'de sona ereceğini belirtelim.
TOKİ Ardıçlı konut kura tarihi de belli oldu. 2+1 nitelikli 131 adet, 3+1 nitelikli 39 adet olmak üzere toplam 170 adet konut için bu sayıdan fazla başvuru olması halinde noter huzurunda kura çekilecek. 'Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası' için belirlenen tarih ise 8 Nisan 2021 olarak belirlendi.
Konya Selçuklu ilçesindeki konutlara başvuru bedeli 2+1 ve 3+1 konutlar için farklılık gösteriyor. Buna göre; 2+1 konutların başvuru bedeli 1000 TL, 3+1 konutları başvuru bedeli ise 2 bin TL olarak belirlendi
ÖDEME BİLGİLERİ
Peşinat ve Vade Seçenekleri: %12 peşinat bedeli için 180 ay vade, %20 peşinat bedeli için 240 ay vade
Taksit Ödeme Başlangıç Tarihi: Konut teslim tarihini takip eden ay
Taksit Ödeme Periyodu: Ayda bir
Borç Bakiyesi Güncelleme Periyodu: Yılda iki kez (altı ayda bir, Ocak –Temmuz)
Güncelleme Oranı: Bir önceki 6 aylık dönemdeki, Memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olan
İlk Dönemsel Artış Tarihi: Konut teslim tarihine göre İDARE'ce belirlenecektir.