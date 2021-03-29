Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 29.03.2021 08:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.03.2021 08:48
    ABONE OL

    Son gün 31 Mart'tı! uzatıldı mı? ?

    KÇÖ için son tarih merak ediliyor. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren Kısa Çalışma Ödeneği için yeni açıklamalar peş peşe geliyor. Son tarihin 31 Mart olarak belirlendiği kısa çalışma ödeneğinden pandemi döneminde faydalanan işçiler ve işverenler, sürenin uzayıp uzamayacağını merak ediyor. Peki, ? ?

    takvim.com.tr
    Son gün 31 Mart'tı! Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? KÇÖ ne zaman bitecek?

    Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? KÇÖ ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği pandemi döneminde çalışanların adeta geçim kaynağı olmuştu. Birçok kişi ödenekten faydalanabilirken işsizliğin önü de böylelikle kesilmişti. Peki, 2021 kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Verilen son tarih 31 Mart'tı ancak yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

    Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 1 Nisan itibarıyla sona erecek kısa çalışma ödeneği uygulamasının devam ettirilmesini istedi.

    Atalay, AA muhabirine, Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı süreçte istihdamın korunması amacıyla birçok destek ve düzenlemeyi içeren "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin devreye alındığını anımsattı.

    Geçen yıl mart ayında açıklanan paket kapsamında kısa çalışma uygulamasının da etkin olarak kullandırıldığını belirten Atalay, aradan geçen 1 yıllık süreçte kısa çalışma ödeneğinden 3,7 milyondan fazla çalışanın yararlandığını vurguladı.

    Salgın sürecinde işçi ve işverene fayda sağlayan kısa çalışma ödeneğinin 1 Nisan itibarıyla sona ereceğine dikkati çeken Atalay, şunları kaydetti:

    "Salgının yıkıcı etkisinin hissedildiği, vaka sayısının arttığı bu dönemde istihdamı koruyucu tedbirlere devam edilmeli. Salgının sağlık başta olmak üzere ekonomik ve sosyal alanda yol açtığı tahribatın giderilmesi fedakarca çalışan işçilerin emeğiyle mümkündür. Bu doğrultuda, kısa çalışma ödeneğinin ekonomik ve sosyal şartlar iyileşene kadar sürdürülmesini talep ediyoruz. Bunun yanında, yararlanma şartları kolaylaştırılıp, ödenek tutarının da yükseltilmesi olumlu bir yaklaşım olacaktır."

        KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

        Kısa çalışma ödeneğinde son gün 31 Mart 2021 olarak belirlendi.

        Kısa Çalışmanın Erken Sona Ermesi

        İşverenin, kısa çalışma uygulaması devam ederken, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirmesi zorunludur.

        Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer. Geç bildirimlere ilişkin oluşan yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

        Kısa Çalışma Ödeneğinin Kesilmesi

        Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silâh altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir.

        İşverenin Kayıt Tutma Zorunluluğu

        Kısa çalışma yapan işveren, işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi halinde ibraz etmek zorundadır
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Son gün 31 Mart'tı! Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? KÇÖ ne zaman bitecek?