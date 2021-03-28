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    • Ekonomi
    • 28.03.2021 09:35
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    • 28.03.2021 09:35
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    ! Kadroya geçen işçileri yakından ilgilendiren uygulama... , , ...

    : Çorum Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilgili işyerlerine gönderilen resmi yazıda, sürekli işçi statüsünde çalışmakta olan personellerin yer değişikliği taleplerinin alınacağına yer verildi. Öte yandan kamu müessese ve kuruluşlarında çalışan 4/D statüsünde bulunan taşeron işçi görüşmelerinin 2020 senesi içerisinde yapılması bekleniyordu. ile Türk İş Sendikası’nın asıllaştıracağı görüşmelere ait son ayrıntı ise taşeron işçilerin azıcık daha bekleyeceği doğrultusunda. Peki taşeron işçiler için süreç ne zaman başlayacak, nasıl sona erecek?

    takvim.com.tr
    Taşeron işçi son dakika haberleri! Taşeronu sevindirecek karar!

    Taşeron işçi son dakika haberleri: Çorum Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilgili işyerlerine gönderilen resmi yazıda taşerondan kadroya geçen işçileri sevindiren önemli bir karar geldi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin toplu iş sözleşmesi tarihine ilişkin basında bazı değerlendirmeler yer almaya devam ediyor. Kamuda çalışan taşeron işçiler adına en önemli başlıklardan bir tanesi seyyanen zam iddiaları. Maaşlara doğrudan yansıtılması talep edilen zam ile ilgili Çalışma Bakanlığı'ndan da Türk İş Sendikası'ndan da resmi açıklama gelmedi.

    TAŞERON İŞÇİ SON DAKİKA HABERLERİ! TAŞERONU SEVİNDİRECEK KARAR!

    Bilindiği üzere taşeron işçi kadrosundan sürekli işçi kadrosuna geçirilen personellerin yer değiştirme talepleri alınmıyordu. İşçiler tayin taleplerini dile getirirken bu konuda bir uygulama Çorum'dan geldi. Gelen son dakika bilgisine göre Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, gönderdiği yazıda sürekli işçi kadrosunda çalışan personellerin yer değişikliği talebini alacaklarını söyledi.

    Söz konusu yazıya baktığımızda sürekli işçi kadrosunda çalışan personellerin tayin taleplerinin alınacağına yer verilirken , KHK ile kadroya geçenler hariç gibi bir ifadeye yer verilmedi.Diğer il ve kurumlarda çalışan personeller de söz konusu uygulamadan faydalanmak istiyor.

        YÜZDELİK DİLİM VE SEYYANEN ZAM

        Kamuda çalışan taşeron işçiler adına en önemli başlıklardan bir tanesi seyyanen zam iddiaları. Maaşlara doğrudan yansıtılması talep edilen zam ile ilgili Çalışma Bakanlığı'ndan da Türk İş Sendikası'ndan da resmi açıklama gelmedi.

        Yüzdelik dilim konusunda ise işçilerin elinin oldukça güçlü olduğu düşünülüyor. Özellikle yargı kararlarının işçilerin lehine olması, konunun TİS masasında konuşulması durumunda işçiler adına önemli hakların elde edilmesini sağlayabileceği yönünde.

        TAŞERON İŞÇİLER ADINA TİS TARİHİ

        Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşeron işçilerin maaşlarına yapılacak zam oranlarından tayin hakkına kadar uzanan tüm yeni haklar 2021 TİS ile netlik kazanacak.

        Bu görüşmelerin en önemli yanı ise işçilerin taleplerini masada ilk defa söyleyecek olması. Oldukça önemli olacak ve uzun bir süre sürmesi beklenen taşeron işçi görüşmelerine ilişkin son değerlendirmeler görüşmelerin yaz ayları öncesinde başlayacağı yönünde.

            Uzmanlar tarafından ele alınan taşeron işçi toplu iş sözleşmesinde görüşmelerin Haziran 2021 sonuna doğru başlaması öngörülüyor. 2021 TİS kararlarının ise Temmuz ayına sarkması kuvvetle muhtemel. Daha önceden yapılan bir açıklamada ise TİS toplantısının birkaç ay sürebileceği yönündeydi.
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            Haberler Ekonomi Taşeron işçi son dakika haberleri! Kadroya geçen işçileri yakından ilgilendiren uygulama... Seyyanen zam, yüzdelik dilim, TİS...