Taşeron işçi son dakika haberleri: Çorum Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilgili işyerlerine gönderilen resmi yazıda taşerondan kadroya geçen işçileri sevindiren önemli bir karar geldi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin toplu iş sözleşmesi tarihine ilişkin basında bazı değerlendirmeler yer almaya devam ediyor. Kamuda çalışan taşeron işçiler adına en önemli başlıklardan bir tanesi seyyanen zam iddiaları. Maaşlara doğrudan yansıtılması talep edilen zam ile ilgili Çalışma Bakanlığı'ndan da Türk İş Sendikası'ndan da resmi açıklama gelmedi.