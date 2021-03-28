Taşeron işçi son dakika haberleri: Çorum Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilgili işyerlerine gönderilen resmi yazıda taşerondan kadroya geçen işçileri sevindiren önemli bir karar geldi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin toplu iş sözleşmesi tarihine ilişkin basında bazı değerlendirmeler yer almaya devam ediyor. Kamuda çalışan taşeron işçiler adına en önemli başlıklardan bir tanesi seyyanen zam iddiaları. Maaşlara doğrudan yansıtılması talep edilen zam ile ilgili Çalışma Bakanlığı'ndan da Türk İş Sendikası'ndan da resmi açıklama gelmedi.
TAŞERON İŞÇİ SON DAKİKA HABERLERİ! TAŞERONU SEVİNDİRECEK KARAR!
Bilindiği üzere taşeron işçi kadrosundan sürekli işçi kadrosuna geçirilen personellerin yer değiştirme talepleri alınmıyordu. İşçiler tayin taleplerini dile getirirken bu konuda bir uygulama Çorum'dan geldi. Gelen son dakika bilgisine göre Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, gönderdiği yazıda sürekli işçi kadrosunda çalışan personellerin yer değişikliği talebini alacaklarını söyledi.
Söz konusu yazıya baktığımızda sürekli işçi kadrosunda çalışan personellerin tayin taleplerinin alınacağına yer verilirken , KHK ile kadroya geçenler hariç gibi bir ifadeye yer verilmedi.Diğer il ve kurumlarda çalışan personeller de söz konusu uygulamadan faydalanmak istiyor.