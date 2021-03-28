29 Mart son dakika kredi haberler: Ev, lüzum, araç kredisi faiz oranları cep yakıyor. Koronavirüs salgının tüm dünyayı tesiri altına almasına devam ediyor. Pandemi neden ile kazanç kaybına uğrayan şahıslar çözümü banka kredilerinde ararken kredi faiz oranlarında yaşanan yükseliş özellikle de ev kredisi ve vasıta kredisi almak isteyen bireylerin önündeki en büyük mani olarak görülüyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, TEB, Akbank, Halkbank ve İNG bank güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları haberimizde yer aldı. Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir.
100.000 TL 120 AY KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
100.000 TL 120 AY KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI