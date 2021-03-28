Taşeron işçi son dakika haberleri: Çorum Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilgili işyerlerine gönderilen resmi yazıda, sürekli işçi statüsünde çalışmakta olan personellerin yer değişikliği taleplerinin alınacağına yer verildi. Öte yandan kamu müessese ve kuruluşlarında çalışan 4/D statüsünde bulunan taşeron işçi görüşmelerinin 2020 senesi içerisinde yapılması bekleniyordu. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk İş Sendikası'nın asıllaştıracağı görüşmelere ait son ayrıntı ise taşeron işçilerin azıcık daha bekleyeceği doğrultusunda. Peki taşeron işçiler için süreç ne zaman başlayacak, nasıl sona erecek?