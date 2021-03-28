Taşeron işçi son dakika haberleri: Çorum Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilgili işyerlerine gönderilen resmi yazıda, sürekli işçi statüsünde çalışmakta olan personellerin yer değişikliği taleplerinin alınacağına yer verildi. Öte yandan kamu müessese ve kuruluşlarında çalışan 4/D statüsünde bulunan taşeron işçi görüşmelerinin 2020 senesi içerisinde yapılması bekleniyordu. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk İş Sendikası'nın asıllaştıracağı görüşmelere ait son ayrıntı ise taşeron işçilerin azıcık daha bekleyeceği doğrultusunda. Peki taşeron işçiler için süreç ne zaman başlayacak, nasıl sona erecek?
TAŞERON İŞÇİ SON DAKİKA HABERLERİ! TAŞERONU SEVİNDİRECEK KARAR!
Bilindiği üzere taşeron işçi kadrosundan sürekli işçi kadrosuna geçirilen personellerin yer değiştirme talepleri alınmıyordu. İşçiler tayin taleplerini dile getirirken bu konuda bir uygulama Çorum'dan geldi. Gelen son dakika bilgisine göre Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, gönderdiği yazıda sürekli işçi kadrosunda çalışan personellerin yer değişikliği talebini alacaklarını söyledi.
Söz konusu yazıya baktığımızda sürekli işçi kadrosunda çalışan personellerin tayin taleplerinin alınacağına yer verilirken , KHK ile kadroya geçenler hariç gibi bir ifadeye yer verilmedi.Diğer il ve kurumlarda çalışan personeller de söz konusu uygulamadan faydalanmak istiyor.