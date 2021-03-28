Geçtiğimiz hafta piyasalarda oldukça dalgalı bir seyir izlendi. Borsa hızla aşağı kayarken döviz yukarı sıçradı. Yatırımcılar ise özellikle ilk iki gün panik halde eldeki hisselerinden kurtulmaya çalıştı.
Kuşkusuz piyasalarda değişen dönemlerde farklı nedenlerle türbülanslar yaşanır. Çalkantılar yatırımcıların stresini artırırken panik halde ve düzensiz şekilde işlemlerde bulunmasına yol açar.
Paniğin büyüklüğüne bağlı olarak da fiyat ve hacimdeki akış hızında kaotik değişimler gündeme gelir. Ancak bu süreçte değişmeyen tek şey kayıp ve hatalı işlemlerdir.
Şüphesiz dalganın içindeyken kısa vadede eldeki hissenin değer kaybı kaçınılmazdır. Milliyet'in haberine göre, kısa süreli beklentilerle hareket edenler bu dönemlerdeki en büyük kayıpları yaşayanlar olmakta. Önemli olansa hisse senedi piyasasına daha geniş bir pencereden bakabilmektir.
Borsada sadece kâr payı odaklı işlemde bulunanlar, çalkantılı dönemleri huzurlu atlatırken uzun vadede kazanma imkânına sahip oluyor.
Son 10 yıl içerisinde 17 şirket, yatırımcısına ödediği temettüyle yatırılan anaparanın çıkmasını sağladı. Hisse senetlerindeki değer artışıysa yatırımcı için ilave olarak kazanç hanesine yazıldı. Borsa İstanbul'daki ortalama temettü verimliliği yüzde 2.52 seviyesinde. Veriler halka açıldığından bu yana yatırımcısına kar payı ödemeyen birçok şirketin olduğunu söylüyor.