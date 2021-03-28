Paniğin büyüklüğüne bağlı olarak da fiyat ve hacimdeki akış hızında kaotik değişimler gündeme gelir. Ancak bu süreçte değişmeyen tek şey kayıp ve hatalı işlemlerdir.

Şüphesiz dalganın içindeyken kısa vadede eldeki hissenin değer kaybı kaçınılmazdır. Milliyet'in haberine göre, kısa süreli beklentilerle hareket edenler bu dönemlerdeki en büyük kayıpları yaşayanlar olmakta. Önemli olansa hisse senedi piyasasına daha geniş bir pencereden bakabilmektir.