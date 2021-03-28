Petrol fiyatlarında benzeri görülmemiş dalgalanmaların yaşandığı geçen yıl, sektörde faaliyet gösteren şirketler finansal olarak çok zor bir dönemden geçti.
Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 salgınının küresel boyut kazanmasının ardından salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ekonomik aktiviteyi zayıflatması, dünya genelinde petrol tüketimini önemli ölçüde düşürdü.
Bu durum Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun petrol piyasalarını dengelemek için arz kesintisi yapmasını zorunlu kıldı. Ancak geçen yıl mart ayında, Suudi Arabistan ve Rusya üretim kesintisi konusunda anlaşmazlığa düşünce, OPEC+ ülkeleri üretim kesintilerini durdurdu ve Nisan 2020'den itibaren üretimi artırdı.