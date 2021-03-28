Dünya genelinde birçok ülkede Kovid-19'un yayılmasını durdurmak için sıkı karantina önlemlerinin alınmaya başlandığı ve petrole olan talebin ciddi şekilde düşüş gösterdiği bir dönemde gelen bu hamleyle, piyasada ani bir arz fazlalığı oluştu ve petrolde sert fiyat düşüşleri yaşandı.

Stok sıkıntısı ise fiyatları daha da aşağı çekerek, petrol fiyatlarının Nisan 2020'de son 21 yılın en düşük seviyesine gerilemesine yol açtı.

Yıl başında 66,58 dolardan işlem gören Brent petrolün varil fiyatı, 21 Nisan 2020'de 17,51 dolar ile yılın en düşük seviyesine ulaştı. ABD'de, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün mayıs ayı için vadeli işlem sözleşmelerinin süresi dolarken, kontrat sahiplerinin fiziki ham petrolün teslimatını almaktan kaçınmasıyla WTI ham petrolü 20 Nisan'da ilk kez negatif seviyeleri gördü.