Bankada 32 günlük mevduat hesabında 25.000 TL parası olanlar ne kadar faiz alır?

Finansal yatırım araçları reel getiri oranları açıklandı

Geçen ay en yüksek aylık reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,25 oranında mevduat faizinde (brüt) gerçekleşirken Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 0,06 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Petrolün fiyatı 70 doları geçti!

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,71, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,42 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,82, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,88 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,72, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27,46 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı olarak dikkati çekti. Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,7 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.