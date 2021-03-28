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    • Ekonomi
    • 29.03.2021 07:57
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    • 29.03.2021 07:57
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    yarışı arşa çıktı! Bankada 32 günlük mevduat hesabında 25.000 TL parası olanlar yaşadı!

    Bankada 32 günlük mevduat hesabında 25.000 TL parası olanlar yaşadı! yarışı arşa çıktı. Birikimini bankada tutanlar için 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları büyük bir süratle yükselişe geçti. Yaşanan yükselişin ardından 30 bin liranın aylık faiz getirisi de merak ediliyor. , , , , bono hesabı, , , ve tarafından açıklanan son 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları rakamları ile 30.000 TL aylık faiz getirisi hesaplama haberimizde...

    takvim.com.tr
    Bankalarda son dakika mevduat faizi yarışı damping yaptı! 25.000 TL parası olanlar...

    Bankalarda son dakika mevduat faizi yarışı arşa çıktı. Bankalar arasında yaşanan rekabet giderek çoğalmaya devam ederken bu yüksek rekabet faiz oranlarına da yansıdı. Bankaların güncellenen faiz oranları sonrasında 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi ile en yüksek faiz getirisini haberimizde detaylı olarak verdik. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB ve Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu BDDK tarafından peş peşe yapılan müdahaleler sonrasında 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları yükseldi. Yaşanan yükselişin ardından bankada parası olanlara iyi haber verildi. İşte bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları ve en yüksek faiz verenler...

    Bankada 32 günlük mevduat hesabında 25.000 TL parası olanlar ne kadar faiz alır?

    Bankada 32 günlük mevduat hesabında 25.000 TL parası olanlar ne kadar faiz alır?

        Bankada 32 günlük mevduat hesabında 25.000 TL parası olanlar ne kadar faiz alır?

        Finansal yatırım araçları reel getiri oranları açıklandı

        Geçen ay en yüksek aylık reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,25 oranında mevduat faizinde (brüt) gerçekleşirken Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 0,06 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

        Petrolün fiyatı 70 doları geçti!

        BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,71, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,42 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,82, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,88 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

        Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,72, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27,46 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı olarak dikkati çekti. Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,7 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

        YILLIK KÜLÇE ALTIN KAZANDIRDI

        Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde, külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,2, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,55 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı.

        Diğer taraftan, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 1,99 ve avro yüzde 1,94 oranlarında yatırımcısına kazandırırken dolar yüzde 8,1, mevduat faizi (brüt) yüzde 13,13 ve DİBS yüzde15,51 kaybettirdi.

        TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 12,12, avro yüzde 12,06 ve dolar yüzde 1,03 oranlarında yatırımcısına kazanç sağladı. Buna karşın mevduat faizi (brüt) yüzde 4,51 ve DİBS yüzde 7,12 oranlarında kayba uğrattı.

        Bankadan yüksek faiz nasıl alınır?

        Birikimini bankada bırakanlar daha yüksek faiz almak için kesinlikle bankalar arasında faiz karşılaştırması yapmalı, yatıracakları fiyat yüksekse değişik şubelerden kesinlikle telefonla arayarak öneri almalıdır. Bazı bankalar alıcılarına özel çok daha yüksek faiz oranı öneriyi sunmakta olup özellikle de yatırılan meblağ geliştikçe verilen faiz öneriyi de yükselmektedir.

        Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?

        Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

        Mevduat Faiz Oranları

        Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.

            Vade Çeşitleri

            Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.

            Vadeli mevduatta stopaj kesintisi

            Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.
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            Haberler Ekonomi Bankalarda son dakika mevduat faizi yarışı arşa çıktı! Bankada 32 günlük mevduat hesabında 25.000 TL parası olanlar yaşadı!