Taşeron işçilere 1000 TL seyyanen zam medyada çok sık yer alan mevzu başlıklarından biri. 4/D'li personellerin ücretlerine yansıtılması arz edilen bu zam ile alakalı resmi vaziyeti, işçi sendikasının arzını ve Çalışma Bakanlığı'nın tasarılarını ele aldık. Kadroya alınan taşeron işçilere o dönem hazırlanan sözleşme kapsamında 6 ayda bir yüzde 4 zam yapılması öngörüldü. Ancak kadro sürecinden sonra yaşanan ekonomik gelişmeler enflasyon oranlarının artmasına neden oldu. 2021 TİS görüşmelerinde yer alacak başlıca mevzular ise; taşeron işçilerin ücret zam oranları, yüzdelik dilim, tayin hakkı ve seyyanen zamlar olacak.
TAŞERON İŞÇİLER ADINA TİS TARİHİ
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşeron işçilerin maaşlarına yapılacak zam oranlarından tayin hakkına kadar uzanan tüm yeni haklar 2021 TİS ile netlik kazanacak. Bu görüşmelerin en önemli yanı ise işçilerin taleplerini masada ilk defa söyleyecek olması. Oldukça önemli olacak ve uzun bir süre sürmesi beklenen taşeron işçi görüşmelerine ilişkin son değerlendirmeler görüşmelerin yaz ayları öncesinde başlayacağı yönünde.
YENİ SÖZLEŞME GELİYOR
2021 TİS görüşmeleri beklenmeye başlandı. 2021 yılının haziran ayında başlaması beklenen görüşmelerin temmuz ayında da devam etmesi bekleniyor. Maaş zammı, yüzdelik dilim, tayin hakkı, ikramiyelerin artırılması, görev tanımı gibi başlıklar temel konular olacak.
Bir diğer konu ise 1000 TL seyyanen zam konusu. Ne Çalışma Bakanlığı ne de Türk İş Sendikası bu konuda açıklamada bulunmadı. Ancak taşeron işçilere seyyanen zam yapılması konusunun TİS masasında olması bekleniyor. Bilinmeyen nokta ise Çalışma Bakanlığı'nın duruşunun ne olacağı ve kabul edilirse ne kadar seyyanen zam yapılacağı.