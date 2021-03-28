TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM

Her altı aylık dönemde yüzde 4 zam alan taşeron işçilerin maaşları bazı dönemlerde asgari ücretin de altında kalmıştı. Bu gelişmelerin ardından düzenlemeye gidildi ve en düşük taşeron işçi maaşının asgari ücretle eşitlenmesi sağlanmıştı. Taşeron işçilerin yeni zam oranı ile ilgili beklentileri sürüyor.

YÜZDELİK DİLİM VE SEYYANEN ZAM

Kamuda çalışan taşeron işçiler adına en önemli başlıklardan bir tanesi seyyanen zam iddiaları. Maaşlara doğrudan yansıtılması talep edilen zam ile ilgili Çalışma Bakanlığı'ndan da Türk İş Sendikası'ndan da resmi açıklama gelmedi.

Yüzdelik dilim konusunda ise işçilerin elinin oldukça güçlü olduğu düşünülüyor. Özellikle yargı kararlarının işçilerin lehine olması, konunun TİS masasında konuşulması durumunda işçiler adına önemli hakların elde edilmesini sağlayabileceği yönünde.