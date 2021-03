Türk oyun sektöründe yeni bir başarı hikayesi Gaziantep'ten geldi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (GAOSB) iş birliği ile hayata geçirilen Gaziantep OSB Teknokent'te faaliyet gösteren Tenet Games'in geliştirdiği Get Rich! 3D sanal marketlerde 5 milyon kez indirildi. Get Rich araba yarışı konseptiyle ilgi görüyor.

Oyun başta Amerika olmak üzere 170 ülkede oynanıyor. Oyun şu anda Norveç, Danimarka ve Finlandiya'da ise ilk sırada yer alıyor. Tenet Games kurucusu Murat Kul, yeni oyunlar geliştirmek için çalışma arkadaşları aradığını söyledi. HKÜ Rektörü Türkay Dereli de genç girişimcileri desteklediklerini ifade etti.