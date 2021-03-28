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    oyununu ’te geliştirdi 170 ülkeyi oynattı

    Türk oyun sektöründe yeni bir başarı hikayesi 'ten geldi. (HKÜ) ve Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (GAOSB) iş birliği ile hayata geçirilen Gaziantep OSB Teknokent'te faaliyet gösteren 'in geliştirdiği ! 3D sanal marketlerde 5 milyon kez indirildi. Get Rich araba yarışı konseptiyle ilgi görüyor.

    Gaziantep’te geliştirdi 170 ülkeyi oynattı

    Türk oyun sektöründe yeni bir başarı hikayesi 'ten geldi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (GAOSB) iş birliği ile hayata geçirilen Gaziantep OSB Teknokent'te faaliyet gösteren 'in geliştirdiği ! 3D sanal marketlerde 5 milyon kez indirildi. Get Rich araba yarışı konseptiyle ilgi görüyor.

    Oyun başta olmak üzere 170 ülkede oynanıyor. Oyun şu anda , ve 'da ise ilk sırada yer alıyor. Tenet Games kurucusu , yeni oyunlar geliştirmek için çalışma arkadaşları aradığını söyledi. HKÜ Rektörü Türkay Dereli de genç girişimcileri desteklediklerini ifade etti.

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