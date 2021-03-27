6 ay ödemesiz, sıfır faizli... Halkbank'tan 225 bin TL'ye varan kredi fırsatı! Milyonlarca kişi kullanabilecek!

HALKBANK KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI!

Türkiye'nin en köklü bankalarından biri olan Halkbank, bu sene de geçen senekine benzer şekilde bir kredi kampanyası hazırladı. 6 ay ertelemeli, 225 bin liraya kadar faizsiz kredi paketinin detayları geçtiğimiz günlerde açıklandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen Üreten Kadınlar Zirvesi'nde söz alan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank olarak kadın girişimcilere verdikleri desteklerden söz etti ve bu desteklere bir yenisinin daha eklendiğini müjdeledi. Dünya Kadınlar Günü'nün Halkbank için ayrı bir anlamı olduğundan söz eden Arslan, 23 bin 500 kişinin çalıştığı Halkbank'ın yüzde 47'sinin kadın çalışanlardan oluştuğunu açıkladı. Yönetim kurulu ve çeşitli yönetici pozisyonları da dahil olmak üzere hemen hemen her kademede kadın çalışanların yer aldığını belirterek bankanın tüm süreçlerinde kadınların emeği, kararı veya katkısı olduğunu dile getirdi.