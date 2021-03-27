Belirli bir süre boyunca para birikimi yapan vatandaşlar paralarını değerlendirmek üzere risksiz yatırım yollarına dair detayları araştırıyor. Vadeli mevduat hesabı açılırken, banka banka faiz oranları değişkenlik gösteriyor. Nakit parası olanlar ya da yeni bir hesap açarak parasını yatırmak isteyenler bankaların sunduğu avantajları mercek altına aldı. Yeni aya günler kala birlikte bankaların sunduğu oranlarda değişiklik yaşandı. Birikimi olanlar ise 27.000 TL birikimle ne kadar kazanacağını öğrenmek istiyor 27.000 TL birikim 32 günlük faizle ne kadar kazandırır sorusuyla ilgili tüm merak edilen bilgileri takvim.com.tr olarak detaylı bir şekilde araştırarak derledik.
27.000 TL 32 günlük mevduat faizine göre hesaplandığında bankaların 1 aylık getirisi şu şekilde karşımıza çıkıyor:
DENİZBANK
Faiz: 16,00
Örnek mevduat: 27.000 TL
Faizli anapara: 27.362 TL
ING
Faiz: 19,00
Örnek mevduat: 27.000 TL
Faizli anapara: 27.431 TL
FİBABANKA
Faiz: 19,50
Örnek mevduat: 27.000 TL
Faizli anapara: 27.442 TL