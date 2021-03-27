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    • Ekonomi
    • 27.03.2021 14:42
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    • 27.03.2021 14:42
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    Hesapta parası olan turnayı gözünden vurdu! Bankaların faizi yarışı kızışacak! 27.000 liraya 32 günlük faiz...

    Risksiz yatırım yollarını merak eden vatandaşlar bankaların sunduğu faizi oranlarını merak ederek konu hakkında bilgi almak üzere araştırmalarını sürdürüyor. Mevcut biriktirdiği parayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar bu kapsamda hesap açtırmayı düşünüyor. Parasını artırmak üzere mevduat hesabı açmak cazip gelen teklifler arasında yer alıyor. Yeni müşteriler kazanmak isteyenler bankalar ise mart ayının gelmesiyle birlikte en cazip teklifi sunabilmek için adeta büyük bir yarış içerisine girdi. Vatandaşlar en yüksek faizi veren bankayı öğrenerek ona göre hareket etmek istiyor. 27 bin lira birikimle bankaların sağladığı getiriye dair merak edilenlere detaylı bir şekilde yazımızda yer verdik.

    takvim.com.tr
    Bankaların mevduat faizi yarışı! 32 günlük faizde oranlar...

    Belirli bir süre boyunca para birikimi yapan vatandaşlar paralarını değerlendirmek üzere risksiz yatırım yollarına dair detayları araştırıyor. Vadeli mevduat hesabı açılırken, banka banka faiz oranları değişkenlik gösteriyor. Nakit parası olanlar ya da yeni bir hesap açarak parasını yatırmak isteyenler bankaların sunduğu avantajları mercek altına aldı. Yeni aya günler kala birlikte bankaların sunduğu oranlarda değişiklik yaşandı. Birikimi olanlar ise 27.000 TL birikimle ne kadar kazanacağını öğrenmek istiyor 27.000 TL birikim 32 günlük faizle ne kadar kazandırır sorusuyla ilgili tüm merak edilen bilgileri takvim.com.tr olarak detaylı bir şekilde araştırarak derledik.

    27.000 TL 32 günlük mevduat faizine göre hesaplandığında bankaların 1 aylık getirisi şu şekilde karşımıza çıkıyor:

    DENİZBANK

    Faiz: 16,00
    Örnek mevduat: 27.000 TL
    Faizli anapara: 27.362 TL

    ING

    Faiz: 19,00
    Örnek mevduat: 27.000 TL
    Faizli anapara: 27.431 TL

    FİBABANKA

    Faiz: 19,50
    Örnek mevduat: 27.000 TL
    Faizli anapara: 27.442 TL

        AKBANK

        Faiz: 16,00
        Örnek mevduat: 27.000 TL
        Faizli anapara: 27.362 TL

        YAPI KREDİ

        Faiz: 16,00
        Örnek mevduat: 27.000 TL
        Faizli anapara: 27.360 TL

        TÜRKİYE İŞ BANKASI

        Faiz: 12,80
        Örnek mevduat: 27.000 TL
        Faizli anapara: 27.289 TL

            HSBC

            Faiz: 16,50
            Örnek mevduat: 27.000 TL
            Faizli anapara: 27.374 TL

            VADELİ MEVDUAT HESABI NEDİR?

            Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

            VADE ÇEŞİTLERİ

            Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.

            MEVDUAT FAİZ ORANLARI

            Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.
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            Haberler Ekonomi Hesapta parası olan turnayı gözünden vurdu! Bankaların mevduat faizi yarışı kızışacak! 27.000 liraya 32 günlük faiz...