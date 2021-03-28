30 Aralık 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile SGK yapılandırma başvuru tarihini 1 Şubat 2021'e, ödeme süresini ise 31 Mart 2021'e kadar uzatarak, daha fazla vatandaşın faydalanmasına imkan sağladıklarını kaydeden Bakan Selçuk, "Bu kapsamda e-Devlet, e-SGK ve sosyal güvenlik merkezlerimize 2.1 milyon vatandaşımız başvurdu. Yapılandırılan toplam alacak 101 milyar lirayı aştı ve bugüne kadar 7,4 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.