Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK prim yapılandırması ile ilgili vatandaşlara çağrıda bulunarak, borçların peşin ve ilk taksit ödemelerinin 31 Mart tarihinde sona ereceğini duyurdu.
Selçuk, SGK prim borçlarını yeniden yapılandırarak, Covid-19 salgın sürecinde vatandaşların üzerlerindeki yükleri hafiflettiklerini belirtti.
30 Aralık 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile SGK yapılandırma başvuru tarihini 1 Şubat 2021'e, ödeme süresini ise 31 Mart 2021'e kadar uzatarak, daha fazla vatandaşın faydalanmasına imkan sağladıklarını kaydeden Bakan Selçuk, "Bu kapsamda e-Devlet, e-SGK ve sosyal güvenlik merkezlerimize 2.1 milyon vatandaşımız başvurdu. Yapılandırılan toplam alacak 101 milyar lirayı aştı ve bugüne kadar 7,4 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.