Pandeminin en etkili olarak yaşandığı 2020 yılı uçak biletlerinde de ilginç fiyatların ortaya çıkmasına sebep oldu. Geçen yıl en ucuz tek yön bileti, yurt içinde Ankara- Antalya hattında 53,99 TL'ye satıldı. 121,98 TL'ye satılan İzmir- Adana bileti ise geçtiğimiz yılın en ucuz gidiş-dönüş bileti oldu. 2020'nin en pahalı uçak biletleri temmuz, ağustos, kasım ve aralık aylarında satın alındı. İç hatlarda İstanbul-Bodrum tek yön bilet için yolcular 1.244,99 TL ödeme yaparken, 1.884,54 TL'ye satılan İstanbul-İzmir uçuşu ise en pahalı gidiş dönüş bileti oldu. Dış hatlarda ise en ucuz tek yön bilet 78,43 TL (Antalya-Viyana) olurken 581,28 TL'ye satılan İstanbul-Priştina bileti en ucuz yurt dışı gidiş dönüş bileti olarak kayıtlara geçti. Tek yönde en pahalı bilet İstanbul-Şanghay hattında 15.034,68 TL'ye, en pahalı gidiş dönüş bileti ise 13.867,37 TL'ye Hermosillo (Meksika) - İstanbul hattında satıldı.

Haberler Ekonomi Ankara-Antalya 54 TL, İstanbul-Bodrum 1245 TL: Uçak biletlerine pandemi tarifesi