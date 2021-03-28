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    - 54 TL, - 1245 TL: Uçak biletlerine pandemi tarifesi

    Pandeminin en etkili olarak yaşandığı uçak biletlerinde de ilginç fiyatların ortaya çıkmasına sebep oldu. Geçen yıl en ucuz tek yön bileti, yurt içinde - hattında 53,99 TL'ye satıldı. 121,98 TL'ye satılan - bileti ise geçtiğimiz yılın en ucuz gidiş-dönüş bileti oldu. 2020'nin en pahalı uçak biletleri temmuz, ağustos, kasım ve aralık aylarında satın alındı.

    Uçak biletlerine pandemi tarifesi

    Pandeminin en etkili olarak yaşandığı uçak biletlerinde de ilginç fiyatların ortaya çıkmasına sebep oldu. Geçen yıl en ucuz tek yön bileti, yurt içinde Ankara- Antalya hattında 53,99 TL'ye satıldı. 121,98 TL'ye satılan - bileti ise geçtiğimiz yılın en ucuz gidiş-dönüş bileti oldu. 2020'nin en pahalı uçak biletleri temmuz, ağustos, kasım ve aralık aylarında satın alındı. İç hatlarda İstanbul-Bodrum tek yön bilet için yolcular 1.244,99 TL ödeme yaparken, 1.884,54 TL'ye satılan -İzmir uçuşu ise en pahalı gidiş dönüş bileti oldu. Dış hatlarda ise en ucuz tek yön bilet 78,43 TL (Antalya-Viyana) olurken 581,28 TL'ye satılan İstanbul-Priştina bileti en ucuz yurt dışı gidiş dönüş bileti olarak kayıtlara geçti. Tek yönde en pahalı bilet İstanbul-Şanghay hattında 15.034,68 TL'ye, en pahalı gidiş dönüş bileti ise 13.867,37 TL'ye Hermosillo (Meksika) - İstanbul hattında satıldı.

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    Haberler Ekonomi Ankara-Antalya 54 TL, İstanbul-Bodrum 1245 TL: Uçak biletlerine pandemi tarifesi