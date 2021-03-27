İstanbul'da kiralık ev fiyatları son 1 yılda uçuşa geçti. Megakentte kiralık konutların metrekare fiyatlarında ortalama yüzde 20 artış gerçekleşirken; bazı ilçelerde artış dudak uçuklattı.
AİDAT DA YÜKSELDİ
Bağcılar'da artış yüzde 122'yi bulurken; Zeytinburnu, Şile, Esenyurt, Ataşehir, Sultanbeyli, Kadıköy, Çekmeköy, Beykoz gibi 8 ilçede kiralık ev fiyatlarındaki yükseliş yüzde 50'nin üzerine çıktı.
Yaşanan artışa tepki gösteren vatandaşlar, "Pandemi nedeniyle kente öğrenci akını yok. Hatta tam aksine salgın sürecinde İstanbul'dan göç yaşandı. Bu neyin artışı?" diyerek tepkisini gösterdi.