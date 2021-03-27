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    Vatandaşın kira isyanı: Bu neyin zammı | İşte ilçe ilçe 'da kira fiyatları

    Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tersine göç yaşanan ’da kiralık ev fiyatları patlama yaptı. Son 1 yılda ortalama yüzde 20 artış yaşanırken, 9 ilçedeki yükseliş yüzde 50’yi geçti. Vatandaştan tepki yağdı. İşte ilçe ile İstanbul'da kira fiyatları...

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    Bu neyin zammı

    İstanbul'da kiralık ev fiyatları son 1 yılda uçuşa geçti. Megakentte kiralık konutların metrekare fiyatlarında ortalama yüzde 20 artış gerçekleşirken; bazı ilçelerde artış dudak uçuklattı.



    AİDAT DA YÜKSELDİ
    Bağcılar'da artış yüzde 122'yi bulurken; Zeytinburnu, Şile, Esenyurt, Ataşehir, Sultanbeyli, Kadıköy, Çekmeköy, Beykoz gibi 8 ilçede kiralık ev fiyatlarındaki yükseliş yüzde 50'nin üzerine çıktı.



    Yaşanan artışa tepki gösteren vatandaşlar, "Pandemi nedeniyle kente öğrenci akını yok. Hatta tam aksine salgın sürecinde İstanbul'dan göç yaşandı. Bu neyin artışı?" diyerek tepkisini gösterdi.



        Artışın hayatın gerçekleriyle uyuşmadığını belirten vatandaşlar, "Sadece kiralar değil, aidatlarda da dikkat çekici artış yaşanıyor" yorumunu yaptı.



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        Haberler Ekonomi Vatandaşın kira isyanı: Bu neyin zammı | İşte ilçe ilçe İstanbul'da kira fiyatları